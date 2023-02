Dones i de Manresa: Run Out The Closet debuta avui a El Sielu

Diu la Quima Cardona que habiten "un espai com molt segur". L'espai és la seva banda i aquesta sensació de seguretat és una de les sensacions de pertinença que volen "transmetre" amb les seves cançons. Quima Cardona (guitarra), amb Núria Budia (veu i guitarra) i Nunu Plans (baix i veus) són les tres components de la joveníssima banda femenina manresana Run Out The Closet que, amb la bateria Berta Jàtiva, de Castellgalí, estrenaran aquest divendres (23 h) a la sala El Sielu el seu primer EP. Titulat Red, el treball de debut de la banda posa en primer terme el caràcter alternatiu d'una proposta molt fresca que se sustenta en unes precises i senzilles melodies límpides apuntalades per la veu de Budia. El disc, enregistrat el juliol a l'estudi bagenc de Litel.cat de Sergi Torrecillas, acaba de sortir del forn i l'actuació d'avui -després de passar pel FABA del maig ("vam pujar un esgraó") i de suspendre's per la pluja el seu concert a l'Alternativa, a l'agost- vol ser el punt i seguit d'una banda allunyada de modes que, senzillament, fa "el que ens veu de gust". Clar i català, el que els dona la gana. Inspiració que Cardona remet a l'indie-pop-indie-rock estatal i internacional -de Wallows a Cariño- creat per quatre noies que pràcticament no han enfilat ni la vintena.

Run Out The Closet es van formar fa un parell d'anys quan Cardona i Plans, que es coneixien del Conservatori, van decidir que volien muntar una banda. En clau femenina. Van començar la recerca d'una cantant per Instagram i va arribar fins a la Núria Budia: "ens teníem vistes perquè totes tres hem jugat a bàsquet". Per als directes i per a la gravació del disc van buscar una bateria. "I no va ser fàcil", diu Cardona. Però la van trobar. Run Out The Closet, que es tradueix com 'sortir corrents de l'armari", un nom que va sorgit, explica Cardona, durant els primers assajos, vol transmetre "les emocions de la gent de la nostra edat" amb la intenció que "se sentin identificades". Vinculades al col·lectiu LGTBI, per a elles, remarca Cardona, l'important és "expressar-nos" i reconeix que compondre és com una "teràpia. Anotem els pensaments i després els convertim en cançons" en un procés conjunt i amb temes que alternen anglès, castellà o català. O dos idiomes alhora, com la cançó que tanca l'EP, Bien sabe el autor. El títol del treball, Red, respon tant a "l'estètica" que han triat per donar a conèixer el seu treball, com al significat d'un color, el vermell, que mena a "sentiments forts". Com el record (Aquamarine) o el temps malbarat (I wasted my sunday thinking about you), la pèrdua i l'ebullició interna (La tacha) o com passar pàgina (Here we go again). "És cert que potser els sentiments de pèrdua i de record predominen en les lletres però sempre amb la intenció de tirar endavant", afegeix Cardona. Sentiments filtrats amb una música "feliç" allunyada de qualsevol dramatisme. Red conté, també un tema que en fusiona dos, Mentida/Finestra, una cançó en català de 9 minuts creada per Budia i adaptada per la banda, que referma la convicció d'un grup que en aquesta etapa primerenca vol "experimentar": en sons, en llengües, en composició: "es tracta de no tancar-nos. És el camí que volem seguir".

Cardona explica que el grup té clar que no fa "una música comercial; tampoc estem en cap companyia però la música alternativa hauria de tenir un espai". No és fàcil fer-se un lloc en una escena musical manresana que, diu, és molt més activa del que "pensàvem". En el concert d'avui, Run Out The Closet presentarà les sis cançons de l'EP i versionaran diferents temes "que es mouen en el nostre estil o que hem portat al nostre terreny". Hi ha nervis però guanyen les ganes. El concert començarà a les 11 de la nit i el preu de l'entrada és de 8 euros. A la sala manresana es podrà adquirir també el CD (5 euros) i marxandatge del grup com samarretes i bosses.