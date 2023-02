Per novè any, la Festa de la Llum de Manresa incorpora Jardins de Llum, el festival d’art efímer sobre la llum i l’aigua que ja ha passat a ser una oferta imprescindible del programa. Es farà aquest cap de setmana, dissabte 18 i diumenge 19, de 18.30 a 21.30h, en diferents carrers i places del Centre Històric, i també a l’Anònima. En total, el públic podrà passejar-se per 25 obres diferents.

Organitzat pel Centre d’Art Contemporani el Forn de la Calç – CACIS i el consistori manresà, amb la col·laboració de l’Associació Misteriosa Llum, el festival suma 18 propostes d’autor i 5 d’entitats i col·lectius repartides entre l’Anònima, el carrer Sant Andreu, la plaça Major, la Capella de Sant Ignasi Malalt, el carrer del Balç, el Parc de la Seu, la Sala Gòtica de la Seu, el carrer Sant Miquel, la Plana de l‘Om, l’Espai Plana de l’Om, el carrer d’en Cirera, la sala d’exposicions del Cercle Artístic de Manresa, l’Espai 1522 i la plaça Sant Domènec. El comissariat i la direcció artística és a càrrec de Roser Oduber Muntañola, directora del CACIS. Aquestes seran les afectacions de mobilitat per la Festa de la Llum i el Carnestoltes Infantil A més a més de les instal·lacions artístiques, es duran a terme dues actuacions. D’una banda, com a novetat, l’espectacle inaugural A taste of nature. Serà dissabte 18, a les 20 h, a la plaça Major, i anirà seguit del piromusical de cloenda de Manresa 2022. A taste of nature és una videocreació amb l’actuació en directe de la vídeoartista Alba G. Corral i acompanyada de la violoncel·lista Björt Rùnars. De l’altra, el dissabte 18, a les 18.45h, i el diumenge 19, a les 19.30 i a les 20.30 h, a la Plana de l’Om, hi haurà l’actuació Bulb & Me, a càrrec de Múcab Dans i el Ballet Olga Roig. Jardins de Llum forma part del projecte Transefímers de la Xarxa Transversal d’Activitats Culturals, juntament amb els festivals Lluèrnia (Olot), A Cel Obert (Tortosa), Ex Abrupto (Moià), Forma (Balaguer), NYS (Castellbisbal) i Ull Nu (Andorra). Hi col·laboren també Manresa 2022, la Fundació EMI i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i el Pla de Desenvolupament Comunitari FAVM, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La imatge del cartell és signada per Batzolades. Propostes artístiques - CASTELLERS. CODA Computational Design Affairs/ Gerard Bertomeu, Enrique Soriano, Pep Tornabell Plaça Sant Domènec - NO TOT EL QUE LLUEIX ÉS OR. Sílvia Prujà i Eric Moya Soler Plaça Sant Domènec - SIRI O LA VIDA ALS BOSCOS. Albert Macaya Espai 1522 - ARNA. Nil Nebot Carrer Sant Miquel - LES INVISIBLES. Elies Picanyol Badia Carrer Sant Miquel - EXVOTS. Michael Kirkegaard Capella de Sant Ignasi Malalt - IMMERSIÓ. 1000 Arquitectures. Meritxell Solé Figueras Plaça Major - TEMPLE DE LLUM, AIGUA I VIDA. Associació de Veïns del Barri Antic i Àngels Freixanet Plaça Major - LA IMATGE DE L'AIGUA, EL SO DE LA LLUM. Santpedor Art i Creació SAC Carrer del Balç - BATEC. Instal·lació dissenyada i desenvolupada pels alumnes de l’Escola d'Art i Disseny d'Amposta (ESARDI) Sala Gòtica de la Seu - GALÀXIA MÀGICA. Rocco Kauschmann Baixada i Parc de la Seu - COMPTADOR. Llums a l’ombra Carrer Sant Andreu - JARDINETS. Federació de Veïns de Manresa Entrada de l’Anònima - L’ULL ANTRÒPIC. Jordi Lafon / IES Lluís de Peguera Pati de L’Anònima - ÀNIMA DE CORALL. Biblioteques veïnals Pati de l’Anònima - UNA TERRA PLENA DE LLUMS. Javier Rubinstein Pati de l’Anònima - COSMOS. CODA Computational Design Affairs/ Gerard Bertomeu, Enrique Soriano, Pep Tornabell Nau de l’Anònima - OBJ_H2O. Na.B3 collective L’Anònima - DMD EUROPA. Marcel·lí Antúnez Soterrani de l’Anònima - FANALET DE SOMNIS. L’Art de Viure Soterrani de l’Anònima - CRISIS. Killing Weekend / Obac / Gerard 3D Carrer d'en Cirera, 12 Actuacions - A TASTE OF NATURE. Alba G. Corral i Björt Rùnars Plaça Major Dissabte 18 a les 20h, façana Ajuntament - BULB & Me. Múcab Dans i Ballet Olga Roig Plana de l’Om Dissabte 18 a les 18.45 h i diumenge 19 a les 19.30 h i a les 20.30 h Exposicions - LA SÉQUIA. Foto Art Manresa Sala Plana de l’Om - ART ENDOLLAT. Cercle Artístic Manresa Sala del Cercle Artístic