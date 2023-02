El Departament de Cultura ha anunciat que destina més de 15 milions en subvencions per restaurar i conservar el patrimoni arquitectònic català. En un comunicat, han explicat que han resolt les subvencions que atorga anualment per a la investigació, la documentació, la conservació, la recuperació, la restauració i la millora del patrimoni cultural immoble, entre els quals figuren el monestir de Santa Maria de Serrateix, el castell de Palau a Bagà i la Torre Bernat de So a Llívia. També rebran diners el Centre Històric de Cardona i l'església de Santa Maria de la Tossa de Montbui.

Es tracta d’un programa que atorgarà les subvencions en tres anualitats a 208 actuacions arreu del territori, algunes de les quals ja s’han iniciat a finals de 2022. Els ajuts s’adrecen a l’execució d’obres en immobles de “notable valor cultural” i a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional i d’interès local. En el mateix comunicat, el Departament de Cultura ha recordat que les intervencions han d’executar-se en béns immobles ubicats a Catalunya els quals han d’estar declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d’Interès Etnològic, i també aquells immobles que reconeguts com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL). Ajuts a l'execució d'obres de restauració i consolidació Pel que fa a la primera línia de subvencions, per a l’execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural, s’hi destinen 10 milions. S’hi van presentar 201 propostes de les quals, la comissió avaluadora n’ha triat 100. Entre les propostes destaquen els projectes que es duran a terme a la Torre d’Ivorra (Segarra), la rehabilitació integral de la Casa Jané com a part de la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), la rehabilitació i consolidació de l'envolvent del Pavelló Puríssima del Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelonès), les obres per adequar l’antic escorxador de Gandesa com a Centre d'Interpretació d'Història del municipi (Terra Alta), la reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l’Estany) o la consolidació i restauració del Castell de Puiggròs (les Garrigues). Ajuts al manteniment i conservació Pel que fa a la nova línia d’ajuts al manteniment i conservació, s’han concedit 5 milions a 84 propostes de les 118 presentades. En cas aquest hi ha la rehabilitació de la façana principal del centre cultural i social cooperativa de Figuerola del Camp i la del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, totes dues a l’Alt Camp; actuacions a l’església de Santa Maria de Linyola (Pla d’Urgell), al monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà), el castell de Palau a Bagà (Alt Berguedà) i la Torre Bernat de So a Llívia (Alta Cerdanya). Ajuts a l'elaboració de plans directors Finalment, els ajuts a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional, es van presentar 28 sol·licituds, 23 de les quals han obtingut subvenció. Destaquen els plans directors del Castell d'Os de Balaguer (Noguera) i del monestir de Sant Cugat (Vallès Occidental); els plans especials de protecció del conjunt històric del Municipi d'Amer (la Selva) i del Centre Històric de Cardona (Bages), així com els plans d’usos i manteniment de l'església de Santa Maria de la Tossa de Montbui (Anoia) i de can Negre a Sant Joan Despí (Baix Llobregat).