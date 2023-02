Ara fa just tres anys, el febrer del 2020, El Petit Príncep es convertia en el rei del Kursaal. Superava el rècord de funcions i espectadors que el Mago Pop ostentava amb La gran ilusión des del 2017. Els 14 passis i els més d'11.000 espectadors per al clàssic de Saint-Exupéry fulminaven les 13 sessions i més de 10.000 espectadors aconseguits per Antonio Díaz amb el mateix espectacle. Una marca que s'eixamplarà amb les cinc funcions previstes aquest cap de setmana: amb entrades ja exhaurides, el musical d'El Petit Príncep continuarà, sense competidors propers, coronat com l'espectacle més vist aquests 16 anys des de la reobertura del Kursaal: en la seva quarta visita a Manresa s'hauran fet (si res no falla aquest cap de setmana) 19 funcions i 14.369 espectadors.

El Petit Príncep ja es va poder veure al Kursaal en 5 funcions amb les entrades exhaurides el 3 i 4 d’octubre del 2015; el 20 i el 21 de febrer del 2018 en 4 sessions, també amb el teatre ple i el 8 i 9 de febrer de 2020, també amb 5 funcions exhaurides. El musical va fer el rècord i les 5 d'aquest cap de setmana el consolidaran al capdamunt del rànquing. De La Perla 29, amb direcció d’Àngel Llàcer i música de Manu Guix, en aquesta edició del musical els intèrprets són Manu Guix, Mariona Escoda, Iñaki Mur, Miguel Ángel Sánchez i El Petit Príncep amb la participació especial de Carme Milán. L’espectacle es va estrenar a la sala Barts de Barcelona el desembre del 2014 amb una gran acollida. Un espectacle pensat per a totes les edats que combina música, cançons d'estils diversos, intèrprets, so de 360º i una escenografia visual espectacular (mappings, projeccions, animacions...) creada amb tots els detalls per transportar l'espectador al desert, passar per l'asteroide B 612, el planeta del rei o el món del geògraf. El Petit Príncep El Petit Príncep és un conte que Antoine de Saint-Exupéry va escriure després de tenir un accident d’aviació al Sàhara en una expedició que anava de París a Saigon el 1935. Després de quatre dies i gairebé a punt de morir, un beduí que passava per allà va recollir els aviadors i els va salvar la vida. D’aquesta experiència vital va néixer la narració d’El Petit Príncep (publicada el 6 d’abril de 1943 a Nova York), una faula mítica i relat filosòfic que s’interroga sobre la relació de l’ésser humà amb els seus semblants i amb el món. El llibre, a més, està il·lustrat amb dibuixos del mateix autor, que formen part de la narració i que són tan o més coneguts que el conte.