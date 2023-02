"Roda el món i torna al Born: Tenir inquietuds per veure món i conèixer coses és bo però tot i així sempre acabaràs tornant a casa, amb els teus i amb allò que coneixes". És una de les 160 dites que la dissenyadora gràfica i il·lustradora manresana Maria Josep Rosanas Grau (1967) ha recollit en el seu primer llibre il·lustrat, Muts i a la Gàbia!. Refranys i dites populars catalanes (Parcir). Rosanas el presenta aquest dijous a la llibreria A peu de pàgina de Barcelona (c/ Major de Sarrià, 50), a 2/4 de 8 de la tarda, amb l'escriptor Màrius Serra, que en signa el pròleg.

Una visita a la llibreria Laie, del CCCB, com explica l'autora en el per què del llibre, la va fer "ensopegar" amb un llibre de refranys en castellà, il·lustrat. "Per què no faig el mateix amb els refranys catalans?", va pensar Rosanas. Dit i fet. A Instagram, apunta l'autora, va començar a "penjar dibuixos de refranys" però amb una particularitat: la il·lustració mostra "el sentit literal de la dita, no la metafòrica". I, precisament, com apunta Serra al pròleg, aquesta és la gràcia del llibre de Rosanas és que "retorna a la literalitat un gavadal de dites catalanes que un bon nombre de parlants genuïns tenim integrades en el seu sentit figurat". Cinc anys després que Rosanas comencés a interessar-se pels refranys, aquells dibuixos formen part d'un llibre que voldria que servís, també, perquè tot aquest saber popular "no es perdi" entre les noves generacions. El llibre s'ordena temàticament en catorze apartats: dels animanls a la taula, del calendari a la geografia, dels oficis i beneficis a la religió, passant per la salut, el sexe i acabant amb el temps.

Rosanas, que des del 2008 viu a Barcelona però que manté una estreta i continuada vinculació amb Manresa, va exposar el passat octubre a La Creadora, que s'estrenava com a espai expositiu, la mostra de pintura Mares, una sèrie de tretze quadres de nines russes en homenatge a les dones. Sempre vinculada a la creació artística, des de molt jove va formar-se en la pintura amb mestres com Miquel Esparbé i Josep Barés. Posteriorment, en disseny gràfic (Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona), àmbit en què ha desenvolupat la seva trajectòria professional. El 2008, Rosanas s'instal·lava a Barcelona amb la seva família i a través d’explicar contes als seus tres fills, descobria els àlbums il·lustrats. S’hi va sentir atreta i va decidir formar-se en il·lustració. D’un curs de documental animat a l’escola Masana va sortir un curtmetratge d’animació col·lectiu que va exhibir a l’Animac i el descobriment de l’Escola de la Dona, on la manresana es va formar durant quatre anys amb professors com Ignasi Blanch, Roger Olmos i Cristina Losantos, entre d’altres. A partir d’aquí va començar a participar en alguna exposició col·lectiva amb les companyes de l’Escola de la Dona i a incorporar les seves il·lustracions en alguns dels seus treballs de disseny gràfic. A Manresa, per exemple, treballa molt amb Edicions Parcir, que li ha editat Muts i a la Gàbia!. L’any 2020, durant el primer confinament a causa de la COVID-19, torna a la pintura. Primer amb Fragile, la seva primera exposició individual, que es va poder veure al restaurant Las Vegas de Manresa, el novembre de l'any passat i a la Casa Orlandai de Barcelona, l'abril, i després amb Mares, que va exposar la passada tardor a La Creadora.

Muts i a la gàbia!: expressió per fer callar i per no comentar res sobre qualsevol tema. Com bé il·lustra la portada d'un llibre que l'autora té la intenció encara sense data de presentar també a Manresa