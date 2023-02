El solsoní Raül Garrigasait presentarà aquest dimecres a Manresa la seva darrera novel·la, Profecia (Edicions de 1984). Ho farà acompanyat de l'escriptor manresà Joan Jordi Miralles, a les 7 de la tarda, a la Sala d'Actes de la Biblioteca del Casino. El solsoní traça un retrat del món actual a través d'una plaga de senglars que amenaça el centre de Barcelona i a partir de la relació entre un pare i una filla (l'Andreu Garom, un professor expert en senglars i la seva filla Dèbora, estudiant de semítiques) en una novel·la on és molt important “la relació entre natura i civilització” i la relació entre “el món urbà i els orígens animals de la humanitat i la brutalitat primària”. Segons Garrigasait, al llibre la violència també hi juga un paper important, així com la Bíblia, que lliga amb els interessos de l’autor pels clàssics.

Ambientada a Barcelona en un futur proper, Profecia és la segona novel·la del solsoní, sis anys després d'Els estranys, guardonada amb, entre d'altres, el Llibreter i l'Òmnium de millor novel·la catalana de l'any. L'autor Raül Garrigasait (Solsona, 1979) va estudiar música i llengües antigues i escriu assaig i narrativa. És doctor en Filologia clàssica per la Universitat de Barcelona. Ha publicat diverses obres d’assaig i de ficció, com ara El gos cosmopolita i dos espècimens més (Acontravent, 2011), un assaig a mig camí entre la reflexió filosòfica i la narrativa; la novel·la Els estranys (Edicions de 1984, 2017), distingida amb diversos premis com el premi Llibreter i l’Òmnium de novel·la; El fugitiu que no se’n va (Edicions de 1984, 2018), sobre Santiago Rusiñol i la irrupció de la modernitat, i Els fundadors (Ara Llibres, 2020), una història dels impulsors de la Fundació Bernat Metge a inicis del segle XX. Actualment presideix La Casa dels Clàssics, un projecte sorgit de la Col·lecció Bernat Metge que promou la creació, el pensament i la difusió dels clàssics universals en llengua catalana i organitza el Festival Clàssics. També ha publicat l’assaig breu La ira (Fragmenta, 2020), dins la sèrie «Pecats capitals» i la crònica País barroc (L’Avenç, 2020), que va ser finalista del Premi Finestres 2020. Profecia (Edicions de 1984) és la seva segona novel·la.