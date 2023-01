L’escriptor solsoní Raül Garrigasait s’endinsa en la frontera entre el bosc i la ciutat a la novel·la ‘Profecia’ (Edicions de 1984), representada al llibre entre Collserola i Barcelona d’aquí dos anys. L’autor d’’Els estranys’ ha dit que a la novel·la és molt important “la relació entre natura i civilització” i la relació entre “el món urbà i els orígens animals de la humanitat i la brutalitat primària”. Garrigasait ha indicat que al llibre la violència també hi juga un paper important, així com la Bíblia, que lliga amb els interessos de l’autor pels clàssics.

Garrigasait ha manifestat que a una banda de la frontera hi ha la natura, els orígens animals de la humanitat i la brutalitat primària, mentre que a l’altra banda hi ha el món urbà, el món social i el de la paraula. Ha explicat que precisament la humanitat ha intentat durant anys fixar aquesta frontera entre els dos pols i posar distància respecte la natura per dominar-la. I un exemple d'això és la Bíblia.

Bíblia

La Bíblia, ha assegurat l’autor, és molt important al llibre. Ha apuntat que li interessa aquesta obra perquè és un text antic i està “més a prop de la brutalitat i violència antiga”, tot i que vol posar límits a la ferocitat que la humanitat porta a dins. “La Bíblia i els senglars són aquests dos pols, el senglar és l’animalitat que baixa de la muntanya i la Bíblia és la que vol posar límits a la ferocitat”.

L’autor ha manifestat que escriure és "entrar dins d’una tradició mil·lenària, assumir-la i un cop dins de la tradició, introduir-hi un gest personal”. Ha apuntat que això és el que ha intentat fer sempre amb la ficció i l’assaig, ha declarat, i ara ho torna a fer a 'Profecia'.

Així mateix, Garrigasait ha remarcat que és una novel·la d’imaginació. En aquest context, ha ressaltat que la imaginació serveix per parlar de la realitat. “La imaginació és la capacitat que tenim de veure la realitat d’una manera viva i que té forces que ens poden sorprendre, mentre que la fantasia”, ha afegit, “ja és una altra cosa, és imaginar-se un món amb unes normes diferents”.

Preguntat pel to de la novel·la, Garrigasait ha assenyalat que a ‘Profecia’ hi ha moments que tenen un to satíric que no havia fet servir gaire fins ara en les seves altres obres, ha indicat. Tot i això, ha negat que tot el llibre sigui satíric.

L’autor

Raül Garrigasait (Solsona, 1979) va estudiar música i llengües antigues i escriu assaig i narrativa. El 2017 va publicar la novel·la ‘Els estranys’, que va ser distingida amb el Premi Llibreter, el Premi Òmnium a la Millor Novel·la en Llengua Catalana de l’Any i el Premi Setè Cel. Després ha publicat els assajos ‘El fugitiu que no se’n va’, ‘Els fundadors’, ‘La ira’ i ‘País barroc’.