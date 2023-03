La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) exposa la primera de les propostes seleccionades per a l’edició 2023 del programa Contemporanis dedicat als artistes emergents del territori. Es tracta de Synomones, una instal·lació de Yolanda Uriz, pamplonesa resident a l'Anoia, que podrà visitar-se del 7 al 26 de març a l’Espai Plana de l’Om de Manresa.

En biologia, synomone és qualsevol substància produïda per un individu d'una espècie que beneficiï tant al productor com al receptor d'una espècie diferent. El treball de Yolanda Uriz (Pamplona 1982) és un amalgama d'elements d'arts visuals, l'art sonor, inspiració de la ciència i tècniques de l'art electrònic. Sorgeix de la passió per experimentar amb els fenòmens físics, les vibracions, les ones electromagnètiques o les molècules químiques, que percebem com a so, llum o olor, transformant-los per crear experiències multi sensorials. Formada en ArtScience (KABK, Països Baixos) i en Escenificació i tecnologia Digital (IT, Barcelona), va desenvolupar un interès particular pels sentits de proximitat (olfacte, gust i tacte), materialitzat en els seus treballs que presenten connexions sinestèsiques entre so i tacte u olfacte. En l'actualitat continua aquesta recerca de traslladar informació d'un mitjà expressiu a un altre, enfocada en traduir la composició de l'aire a so, aquest en comunicació olfactiva i viceversa. Per crear el seu treball utilitza electrònica i eines digitals combinades amb perfumeria DIY, explorant materials i experimentant al Fab-Lab. S'ha presentat en esdeveniments i festivals com ISEABarcelona 2022, Sonic Acts (NL), WRO Media Art Biennale (PL), ArsElectronica (AT), STRP (NL), SPARK (USA), Todays Art (NL/RU), Transmediale (GR), etc.

El projecte Synomones presenta tres obres que conformen un recorregut immersiu per navegar entre escultures que irradien fragàncies i sons, interaccionant des d’una òptica post– antropocèntrica. Intenta mostrar models de relació amb l’entorn basades en dinàmiques d’escolta i cooperació, en comptes del model actual imperant que, promou el benefici instantani sense tenir cura de les conseqüències futures, sense empatia cap al medi que habita ni cap als seus integrants. Synomone?. En biologia és qualsevol substància produïda per un individu d'una espècie que beneficiï tant al productor com al receptor d'una espècie diferent.

La inauguració tindrà lloc aquest proper divendres 10 de març a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de l’artista, els organitzadors i la representació de l’Ajuntament de Manresa. Durant tota l’exposició, l’artista oferirà visites guiades amb dinàmiques creatives. Caldrà concertarles prèviament a través del correu electrònic contemporanis@tavcc.com.

Synomones, de Yolanda Uriz

Espai Plana de l’Om, Manresa

Del 7 al 26 de març de 2023

Inauguració divendres 10 de març (19 h)

Horaris: De dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h

Organitza: Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central Col·laboren: Ajuntament de Manresa, Ajuntament de Manlleu i Fundació Ars Garriga Mir



Contemporanis

Contemporanis és un programa expositiu de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) que busca la difusió de l’art contemporani més emergent del territori. Amb aquest projecte, la TAVCC vol recuperar l’esperit originari de la Sala de la Plana de l’Om de Manresa, oferint l’oportunitat a joves creadors d’exposar les seves obres i donant resposta a una de les mancances més visibles de l’entrellat cultural manresà: l’absència d’un programa dedicat a l’art contemporani. El projecte, nascut l’any 2019 en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa, es basa en una convocatòria oberta i una posterior valoració d’un jurat per a la selecció de tres projectes anuals que seran exposats durant un mes aproximadament a l’emblemàtica sala manresana. Novament, en aquesta edició, i com a conseqüència de la bona acollida del cicle d’exposicions tant per part de la ciutadania com pel sector artístic del territori, s’incorpora una itinerància expositiva dels tres projectes seleccionat, que es presentaran en una mostra col·lectiva a la sala d’exposicions de Can Puget de Manlleu durant el mes de desembre de 2023, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Manlleu.

Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central

La TAVCC va néixer l’any 2014 com a òrgan permanent, independent, consultiu, d’assessorament i d’intercanvi que té com a objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d’arts plàstiques i creació contemporània. L’integren 17 entitats i representants de projectes singulars l’àmbit d’actuació de les quals està centrat en les arts plàstiques i visuals dins el marc geogràfic de la Catalunya Central i, fins al moment, ha consolidat 5 projectes que parteixen de la voluntat de donar visibilitat, cohesionar i vertebrar el sector de les arts visuals en el seu àmbit d’influència territorial.