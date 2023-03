Joventuts Musicals de Moià va celebrar dissabte a la tarda els seus primers 25 anys de vida amb un Centre Cultural Les Faixes ple de gom a gom, que quedava petit per a l’ocasió, tal com va reivindicar la presidenta de l’entitat, Nona Arola, en les seves paraules inicials davant les autoritats que assistiren a l’acte. Abans de la interpretació d’El Triple Concert de Beethoven a càrrec del Tempus Trio i la Camerata Penedès, Nona Arola va demanar també més suport per part de les administracions a iniciatives de la societat civil i sense ànim de lucre com és el cas de Joventuts Musicals.

I és que, efectivament, a l’escenari no hi cabia ni una agulla, ple dels músics de la Camerata Penedès, una jove però ja talentosa formació que actua, sense director, a les ordres de la concertino gironina Elena Rey. En aquesta ocasió, l’orquestra va acompanyar un brillantíssim Tempus Trio, una altra formació cambrística catalana que està arrasant als escenaris europeus i que actualment està essent recolzat per Joventuts Musicals, ja que en són artistes residents. El trio compagina aquesta residència amb la que tenen també al cicle Schlosskonzerte del Palau de Mirabell de Salzburg, on viuen actualment. La seva interpretació del Triple Concert de Beethoven va fer vibrar el públic que també omplia la platea, tal com manifestaren alguns dels assistents en el col·loqui final amb els artistes, i que va posar el colofó a un acte de celebració totalment reeixit. Joventuts Musicals de Moià es va començar a gestar el 1997 i un any després es va constituir oficialment i va celebrar el primer concert. Durant aquest darrer quart de segle, l’entitat ha consolidat la programació estable de música clàssica i tot un seguit de festivals tant a la localitat com a la comarca que han fet pujar a gairebé mig miler els concerts oferts a la ciutadania. De fet, la temporada passada en van ser 42, una xifra molt meritòria per un territori de més de tretze mil habitants. L’entitat moianesa forma part d’una àmplia xarxa d’abast internacional, creada durant la Segona Guerra Mundial a Brussel·les, tot i que funciona de forma autònoma i es dedica a programar concerts i a divulgar el talent jove.