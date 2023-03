La dissenyadora gràfica i il·lustradora manresana Maria Josep Rosanas Grau (1967) signa el seu primer llibre il·lustrat, Muts i a la Gàbia!. Refranys i dites populars catalanes (Parcir), que presenta aquest dimecres (19 h) a la llibreria manresana, acompanyada del gestor cultural Pep Garcia. El pròleg el signa Màrius Serra, que li va presentar el volum a la llibreria A peu de pàgina de Barcelona, el febrer, que va fer el ple. precisament, Muts i a la gàbia!: expressió per fer callar i per no comentar res sobre qualsevol tema és la dita que il·lustra la portada.

El llibre s'ordena temàticament en catorze apartats: dels animals a la taula, del calendari a la geografia, dels oficis i beneficis a la religió, passant per la salut, el sexe i acabant amb el temps. Amb una pecularitat: la il·lustració mostra "el sentit literal de la dita, no la metafòrica".