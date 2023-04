L'Strenes ha inaugurat aquest divendres la seva onzena edició i ho ha fet a ritme de festa amb l'actuació del Buhos, que hi han presentat el seu nou disc 'La nit està que crema'. La banda de Calafell ha donat el tret de sortida al festival i ha aconseguit posar el públic dempeus en diverses ocasions amb un repertori que ha combinat alguns dels seus temes més coneguts com 'Volcans', 'Mil batalles' o 'La última y nos vamos' amb els del nou disc. El festival arrenca amb més de 15.000 entrades venudes i set artistes amb el cartell de 'soldout'. El seu director, Xavi Pascual, assegura que és una "molt bona notícia" i que "recorda a les xifres prepandèmia".

Ha tingut una gestació llarga, que ha durat tot el 2022, i rep el nom de 'La nit està que crema'. És el sisè disc d'estudi de Buhos, un disc de música festiva que reivindica la vocació de la banda de Calafell com a grup de "festa major". Tot i que l'àlbum manté l'essència de la formació, també experimenta amb els sons electrònics i els 'samplers' i, per primer cop, prescindeix dels instruments de vent característics de la seva –ja- llarga trajectòria.

El seu cantant i compositor Guillem Solé remarca que manté "l'essència" pel que fa a la "cançó festiva, alegre i divertida per anar a passar una bona estona". "Però també musicalment té un punt més electrònic, més actual", afegeix Solé.

Fins ara, se n'havien presentat alguns senzills. I aquest divendres –coincidint amb la seva publicació- l'han descobert públicament en el marc del festival Strenes.

La banda ha pujat a l'escenari enmig d'aplaudiments i ha arrencat al ritme dels 'Millors moments de la vida'. Solé ha assegurat poc després de començar que tenia moltes ganes de tornar a Girona i que passaria llista per veure qui s'havia après les noves cançons.

Els ritmes "de festa" han impregnat ràpidament l'Auditori i el grup han aconseguit posar el públic dempeus en més d'una ocasió tot fent un recorregut per alguns dels seus temes més coneguts com 'Mil batalles', 'Volcans', 'El dia de la victòria', 'La última y nos vamos', 'El Temporal', 'Transmets energia', 'Connectats' o 'Barcelona s'il·lumina'.

Però sense oblidar, és clar, algunes de les peces del nou disc. Entre elles, el públic ha pogut escoltar en directe 'Salta', 'Cerca de ti', 'Si em tornes a mirar', 'Pura Vida' o 'La pluja tropical'.

La cançó 'La nit està que crema', que dona títol al disc, ha estat l'encarregada de posar punt i final a la vetllada.

Xifres prepandèmia

El festival arrenca avui i ho fa amb més de 15.000 entrades venudes de les 20.400 que hi havia disponibles a Girona i les nou dels concerts programats a Barcelona. A més, ha penjat el cartell de 'sold out' als dobles concerts de Joan Dausà i d'Els Amics de les Arts, al de Sílvia Pérez Cruz, de Luz Casal, Blaumut a Barcelona, de The Tyets i Lal’Ba i de Triquell.

Unes dades que, segons el seu director, demostren que el festival gaudeix "d'una bona salut". Pascual també remarca que les xifres recorden a les d'abans de la pandèmia i que tenen vocació de continuar creixent. "Ha crescut en concerts perquè des de l'any passat tenim una extensió a Barcelona i hem anat una mica més enllà en l'aposta per desenvolupar la cadena de valor des que un grup comença", assegura.

En aquest sentit i sobre l'extensió a Barcelona, Pascual diu que volen ser "el festival de referència de les estrenes musicals de Catalunya". Això, però, topava amb la limitació "temporal" del calendari disponible a Girona. "Hi ha artistes que potser no els va bé fer les estrenes llavors i hi ha dues opcions: o perdre-les o buscar altres espais. De moment, ho estem fent així, a Barcelona, però no té perquè ser sempre així", afegeix.

Els concerts continuen

Els concerts de l'Strenes continuen aquest dissabte amb la presentació del nou disc de Judit Neddermann, també a l'Auditori, i el tribut al 30è aniversari del disc 'Homework' de Daft Punk de la mà de Robot Rock Alive a La Mirona de Salt. Després del parèntesi de Setmana Santa, els concerts es reprendran el 14 d'abril amb Adriano Galante a la Plaça del Vi i la presentació del nou disc de les Tanxugueiras al Teatre Municipal.

El festival s'allargarà fins al 6 de maig a Girona i es clourà amb l'actuació de Els Amics de les Arts, que presentaran el seu darrer disc a les escales de la Catedral de Girona.