Cineclub projecta aquest diumenge The Innocents (2021), que obtingué una Menció Especial a Sitges. El cinema escandinau torna a trepitjar molt fort: el 2022 el suec Ruben Östlund guanyà la seva segona Palma d’Or de Canes amb Triángulo de la tristesa, i el noruec Joachim Trier es confirmà com una de les figures del panorama europeu actual amb La peor persona del mundo, que fou nominada a l’Oscar al millor guió original. El col·laborador més estret d’aquest autor (el seu coguionista habitual ) és l’Eskil Vogt, un vell amic de l’adolescència. Un creador que debutà el 2014 darrere la càmera amb Blind, i que causà un impacte ostensible amb el seu segon llargmetratge com a realitzador, The Innocents. La seva protagonista, Ida, és una nena de nou anys que s’instal·la un estiu amb la seva família als afores d’Oslo. Aquesta infant i la seva germana es relacionen amb altres vailets del seu nou barri i acaben descobrint que tenen uns poders tan especials com inquietants. Hi ha una estreta connexió entre aquest film i l’admirable Thelma (2017), rodada pel seu inseparable Trier i també escrita per Vogt. Ambdues són fantasies minimalistes centrades en figures infantils dotades d’unes facultats extranaturals. El cineasta nòrdic explora en el seu nou llargmetratge l’enigma més pertorbador i basteix un terror parapsicològic que s’allunya de l’ortodòxia d’aquest gènere i del cinema dels superherois. The Innocents perfila un malson al·legòric que ens proposa una reflexió subtilíssima sobre el bé i el mal. Vogt també aporta intencionadament una mirada crítica a qüestions realistes i properes (el racisme, el classisme social, l’estigmatització de les malalties mentals). No cal ser un devot del cinema fantàstic per sentir-se atrapat per la màgia fosca que desprèn aquesta nova perla maligna procedent del Nord més desassossegant.