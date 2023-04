Si Mariona Escoda es queixava de l’etiqueta de “nena bona que no s’equivoca” que li havia caigut a sobre durant el seu pas per ‘Eufòria’, Scorpio explica que, en el seu cas, la van tractar molt de rebel i d’impulsiva i només es veia aquesta part d’ella en detriment d’altres aspectes com “els de ‘curranta’ o d’artista completa”. Sigui com sigui, un any després del seu pas pel programa de TV3 arriba el seu primer disc ‘Antares’ (Delirics) impregnat de música urbana, però també de pop. “He viscut una muntanya russa no només pel que fa la fama, sinó des del meu jo i en l’amor, que són les tres columnes de l’àlbum”, afirma a l’ACN.

Scorpio va crear les cançons del disc ‘Antares’ després del seu pas pel programa ‘Eufòria’ i explica que un dels temes com ‘Deja vu’ va haver de fer-lo en dues setmanes a correcuita. “Hi havia aquesta pressió unida a l’expectativa de la gent, l’exposició pública, l’estar al nivell... són coses que ens acompanyen per haver format part del concurs”, reconeix.

Al sortir d’‘Eufòria’, on va quedar en la sisena posició, Scorpio va posar-se a composar com, assegura, també ho van fer els seus altres companys del concurs. Era conscient que podia arribar-li la proposta de tirar endavant un disc i va crear gran part de les cançons a l’estiu de l’any passat. Reconeix que va anar tot molt ràpid i que li agrada la pressió de tenir un temps límit perquè “et posa les piles”.

El nom Scorpio, explica, és el seu alter ego i el nom del seu projecte personal com artista. “Volia potenciar certes coses com el fet de ser segura, l’empoderament, la sinceritat en el moment d’escriure... hi ha molts factors que són els que es veuen i els que vaig potenciar de mi”. Tot i la marca de pop urbà que desprèn el disc, reconeix que pot tocar qualsevol estil musical. Entre les seves característiques destaca la seva forma de pronunciar certes paraules, els canvis d’idiomes, i el seu timbre de veu i la forma d’expressar-ho.

Per contra, creu que al programa ‘Eufòria’ va ser tractada més de “rebel i d’impulsiva” i només es veia aquesta part d’ella i possiblement es veien menys altres aspectes com els “de ‘curranta’ i d’una artista completa”. “Se’m deia molt que desafinava i coses negatives que a dia d’avui encara porto aquesta motxilla darrera”. Tot i això, també valora una part positiva del seu pas per ‘Eufòria’.

Scorpio ha volgut estar present en tot el procés del disc. “Tu has de tenir clar el teu projecte i has d’estar en tot”, a més de composar i crear les cançons, ja sigui el pressupost, els videoclips, l’estilisme o el maquillatge. Considera que la indústria de la música ha canviat molt i ara s’ha de cuidar molt la imatge i ser conscient del que un vol transmetre.

La cantant també ha tastat la part bona i la no tan bona de l’exposició pública a partir de la seva participació al programa. Reconeix que tot depèn de com un mateix ho gestiona. Quan va sortir d’’Eufòria, per exemple, l’atabalava molt que la gent li demanés fotos o autògrafs pel carrer perquè, explica, va passar del zero a vint en un sol dia i va passar a ser “de personatge anònim a personatge públic”. I com detalla ella seguia sent la mateixa persona. Ara assegura que ja no li passa.

“He viscut una muntanya russa no només pel que fa la fama, sinó també des del meu jo i en l’amor”. De fet, ‘Antares’, produït pel Pep Saula i el Jan Aygua. es basa en aquestes tres columnes: la fama, l’amor i el ‘jo’ anterior. A partir d’aquests pilars, sorgeixen les 11 cançons que conformen l’àlbum.

Anglès, castellà i català

La majoria de cançons són trilingües i, de fet, és part del seu segell. Scorpio admet que li agrada cantar en català, castellà i anglès. Va començar a escriure les cançons en anglès, però després va introduir-hi el castellà i català.

Presentació i concerts

La cantant presentarà el seu àlbum debut al Festival Strenes Urbana el pròxim 13 de maig a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, acompanyada d'artistes com Flashy Ice Cream. Al concert, estarà ella sobre l’escenari amb quatre ballarins, sense dj’s ni banda i el so entrarà des de taula. “Hi haurà molta dansa i el concert es dividirà en principi, nus i desenllaç”, assegura.