Pedro Da Costa: "Les cançons que estrenaré al teatre Condal es mouran entre el soul i el pop"

Aquest 11 d'abril, en el seu primer concert fora de la Catalunya central, els seus "babies" veuran la llum. Així és com el santfruitosenc i exconcursant d'Eufòria Pedro Da Costa (Brasil, 1997) anomena les cançons que està preparant i que estrenarà davant el públic que assisteixi a l'espectacle anomenat "En acústic" que oferirà al Teatre Condal de Barcelona. "Són les meves primeres composicions, i les anomeno així perquè les he estat gestant jo durant molt de temps. I ara és el moment de fer que vegin la llum, de fer que neixin", explica el cantant bagenc.

El quart classificat de la primera edició del programa musical Eufòria, actuarà acompanyat pel guitarrista Pau Romero i, a més de repassar algunes de les cançons que va interpretar al concurs de TV3, també té previst presentar-hi els seus primers temes. "Cantaré més d'un tema inèdit", que es mouran entre el "soul i el pop", confessa a Regió7. "He intentat explorar al màxim la meva veu, alhora que he treballat per aconseguir que puguin transmetre sentiments", afegeix.

El públic que assisteixi al concert de Da Costa, amb direcció musical a càrrec de Pau Romero i supervisió artística de Daniel Anglès, podrà descobrir una vessant poc explotada fins ara pel bagenc. Va oferir el seu primer concert en solitari a Sant Fruitós de Bages, poc després d'acabar Eufòria, i també va ser un dels caps de cartell de la Festa Major de Manresa del 2022. En aquestes cites, però, el músic se centrava a oferir versions d'altres artistes en un format molt més dinàmic i multitudinari. Ara, oferirà mostrarà les seves habilitats musicals d'una forma molt més intima.

Da Costa es pren aquest concert com una oportunitat de retornar al públic el suport que li ha ofert. "Vull donar-li les gràcies a qui m'ha fet arribar fins on soc ara", explica. De fet, considera que prefereix que sigui amb ells amb qui "compartir per primer cop la música que porto temps preparant". "Prefereixo poder veure les seves reaccions en directe quan escoltin els temes en primer cop", argumenta.

Durant el concert, Da Costa comptarà amb la presència de dues convidades de luxe, Mariona Escoda i Núria López, dues cantants més sorgides d'Eufòria. El bagenc, que va cantar amb Escoda a Manresa, ha revelat que ambdues fan "que les cançons es tornin màgiques". "Serà molt maco, és un plaer cantar amb elles", diu.

Tot i oferir ara una versió en acústic dels temes que ja té enllestits, Da Costa assegura que encara no pot avançar la data oficial d'estrena d'aquests. Això no obstant, espera que algun dels seus projectes pugui veure la llum "abans d'acabar el 2023".

Treballar "sense pressa" per trobar el seu camí

D'ençà que va acabar al concurs, Da Costa treballa per publicar temes propis, però la tasca no li ha estat "fàcil", confessa. "He hagut de continuar treballant com a electricista, com sempre, i això em resta hores per dedicar-li a la música", argumenta. La música, des del seu punt de vista, requereix "temps", ja que "cal trobar quin camí vols seguir".

En aquest sentit, assegura que molts seguidors li han preguntat sobre la data d'estrena de música pròpia, però que ho ha volgut fer "sense pressa". "Evidentment, vull que sigui com abans millor, però vull que sigui música de la qual n'estigui orgullós com a compositor. No vull fer una cosa buida de contingut", argumenta.

Da Costa treballa de forma independent, és a dir, fora del paraigua de segells discogràfics. Així i tot, té contacte amb diferents productors, amb qui elabora "alguns elements dels temes, com podrien ser les bases". "Jo no arribo a fer-ho tot", comenta.

El bagenc espera que el pròxim concert a la seva agenda sigui "per fer la presentació del nou disc". Abans, però, ha de sotmetre alguns d'aquests temes a examen al teatre Condal de Barcelona la setmana vinent. El concert començarà a les 19 h i les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.