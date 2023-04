El Teatre Lliure tindrà Íntims Produccions com a companyia resident, la bagenca Magda Puig com a artista resident i un intercanvi de residència creativa amb el National Performing Arts Center – The National Theat & Concert Hall de Taiwan com a protagonistes del programa de residències de la temporada 2023-24. També obrirà convocatòria per a «En Residència», enfocat a introduir la creació contemporània en els centres públics d’educació secundària de Barcelona, i col·laborarà amb la Fundació Carulla i FiraTàrrega per les beques «SOS Cultura». Com a novetat, enguany s’estrenaran les jornades ProCarlota, plantejades com a nexe d’unió entre artistes i programadors, oferint sessions de debat i pitching, entre d’altres.

La companyia resident de la temporada vinent, Íntims Produccions, va néixer l’any 2012 com a unió per fer projectes escènics. Entre els més destacats, hi trobem El lloc, escrita i dirigida per Jorge Yamam Serrano, i Wasted, de Kate Tempest i dirigida pe Iván Morales. D’altres són Pool (No Water), de Mark Ravenhill, dirigida pel col·lectiu VVAA, i Èter Brota, de Marc Cartanyà i Íntims Produccions, entre d’altres. D’altra banda, la bagenca Magda Puig Torres, la propera artista resident, centra la seva carrera artística a explorar territoris creatius mixtos a través de les arts en viu i les visuals. Forma part del col·lectiu Cultura i Conflicte, que planteja propostes en l’àmbit de les arts escèniques, l’audiovisual, la fotografia i el periodisme, i va ser l’artista «En Residència» de la temporada 19-20 amb l’alumnat de l’INS Joan Fuster creant l’espectacle Infinitus. Puig dirigeix també el festival rural Vilart, que combina arts visuals i en viu a Castellbell i el Vilar, d’on és filla, i és autora del llibre il·lustrat Dia a Dia. De cara a la residència creativa d’intercanvi amb el National Performing Arts Center – The National Theater & Concert Hall de Taipei (Taiwan), centre d’arts i teatre contemporani que dona suport a artistes locals i internacionals, es busca un projecte de recerca en àmbits tangencials que pugui annexar la interacció entre Catalunya i Taiwan. El Teatre Lliure i el NTCH triaran dues persones que col·laborin de manera fructífera fent d’amfitrió dels seus respectius països. El director del Lliure, Juan Carlos Martel, va explicar que no hi ha cap institució cultural catalana que els últims cinc anys hagi establert una col·laboració d’aquest tipus amb un país tan allunyat com aquest. Balanç i noves creacions Segons Martel, el programa de residències «permet el risc i equivocar-se», i són un estímul a la creació, no a la producció. La darrera temporada de residències (2021-22) va destinar 143.000 euros als ajuts a la creació Carlota Soldevila. Hi van participar 85 artistes/col·lectius i se’n van derivar una sèrie d’espectacles que van rebre 1.400 espectadors.