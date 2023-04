La versió del musical Grease estrenada el 2021 a Madrid passarà pel Teatre Kursaal de Manresa del 9 al 12 de novembre, amb 7 funcions per a les quals es podran adquirir les entrades a partir del dijous 4 de maig a les 11 h. Aquesta producció en la que hi participa l'actor manresà Jan Buxaderas en el paper de Kenickie arribarà a la capital bagenca just una dècada després de la que va aplegar 5.100 espectadors a la platea i l'amfiteatre de l'equipament del Passeig Pere III.

7 FUNCIONS Dijous, 9 de novembre...............19 h...........39 euros Divendres, 10 de novembre.......17.30 h.....39 euros Divendres, 10 de novembre.......21 h..........55 euros Dissabte, 11 de novembre........17.30 h......55 euros Dissabte, 11 de novembre........21 h...........55 euros Diumenge, 12 de novembre.....12 h............55 euros Diumenge, 12 de novembre.....18 h............55 euros

Consultar descomptes per a les cinc últimes funcions a www.kursaal.cat. Enguany, el Kursaal ha recuperat la programació de musicals de gran format amb les sis funcions que va acollir de La jaula de las locas, durant el mes de gener. Estrenat a Madrid, aquest nou Grease està fent gira per l'estat espanyol i a la tardor arribarà a Manresa amb Jan Buxaderas en el paper de l'amic fatxenda de Danny Zucko, el personatge que en la famosa versió fílmica va immortalitzar John Travolta. L'argument de Grease gira al voltant de la història d'amor estiuenc entre el Danny i la Sandy (l'Olivia Newton John de la pel·lícula) que es trasllada, per sorpresa d'ambdós, a l'institut Rydell. Una peça sobre l'amor, l'amistat, l'adolescència i els valors personals, amb una banda sonora mítica.