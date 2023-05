La prestrena del film Marlowe a Multicinemes Bages Centre de Manresa, aquest dimecres (20 h, Sala 1) -dos dies abans que el film de Neil Jordan arribi a les pantalles de l'estat-, inclourà un reconeixement als extres que van participar en el rodatge d'una pel·lícula que va filmar diferents escenes al bar Miami de la capital del Bages, amb Liam Neeson i Colm Meany. Un petit homenatge als figurants, absolutament necessaris, que aguanten estoicament les hores i hores de rodatge de qualsevol petita escena. Així mateix, Regió7 i Bages Centre posen a disposició dels seus subscriptors un total de 20 entrades dobles, responent a una pregunta. Per participar-hi, cliqueu en aquest enllaç.

El gros de la pel·lícula es va filmar a Irlanda i, a Catalunya, a banda de Manresa, l’equip de Marlowe va rodar a Igualada, Sabadell, l’escola La Floresta de Sant Cugat o l’Hostal de La Gavina de S’Agaró. El rodatge va tibar de gairebé 300 figurants, una trentena dels quals van participar directament del rodatge a Manresa i que han estat convidats a la preestrena de dimecres. Un vídeo del Canal Taronja amb l'expectació creada per Liam Neeson davant del Miami durant la filmació obrirà la presentació del film que tindrà l'assistència, a banda d'autoritats, de la directora de la Catalunya Film Comission, Carlota Guerrero, i de responsables d'altres oficines encarregades dels rodatges del país. Després, ja, la projecció d'una pel·lícula que es va presentar en el passat Festival de Cinema de Sant Sebastià. Liam Neeson, en el paper del cèlebre detectiu privat Marlowe, està acompanyat de Diane Kruger, Jessica Lange i Alan Cumming.

Liam Neeson, el nou Marlowe cinematogràfic, un paper que han interpretat en la pantalla noms com Humprey Bogart, Robert Mitchum o Elliott Gould, va rodar el novembre de fa dos anys a l’interior del bar Miami, transformat en la Schmidt’s Liquors, situada en la ficció en el 1145-1147 de Granvielle Street, a Bay City, el nom amb què Raymon Chandler, el creador del detectiu, es referia a Santa Mònica, a Los Angeles. El rodatge es va fer el dijous 25 de novembre amb un equip, entre tècnics, actors i extres, d’unes 170 persones. El dia abans, Neeson i tot l'equip s'instal·laven a l’antiga fàbrica de L’Anònima, on van dormir en set mòbils-homes.

Com a prèvia de l'estrena del film als cinemes, el Miami i la Manresa Film Office han organitzat les darreres setmanes tres taules rodones sobre el vincle del setè art amb la capital del Bages. Una iniciativa nascuda amb la intenció de tenir més convocatòries.

Rodatge a Manresa

L’entrada de Colm Meany (en el paper del policia Bernie Ohls) a la cafeteria-restaurant Miami on l’esperava Neeson, i una escena amb figurants a la cantonada del carrer Jaume I, envoltat de cotxes d’època i palmeres d’atrezzo, van ser el plat fort del rodatge al carrer. Però el menú principal es va cuinar amagat de la vista de curiosos: les escenes interiosr de la Schmidt’s Liquors on el detectiu Marlowe es troba amb Ohls. La decisió de rodar en aquest establiment manresà es van prendre com explicava llavors a aquest diari Josep Guardiola, coordinador del Grup Diesa, al qual pertany el restaurant Miami, «en un dinar: hi havia tres llocs a Catalunya» per ser Schmidt’s Liquors i la «tria va ser Manresa". Uns dies abans del rodatge, l’equip de producció i d’art del film ja estava adequant el local per a la filmació, que es va fer a la planta baixa i que va recuperar per uns dies l’enrajolat original.

El film és una adaptació de «La rubia de ojos negros», una de les novel·les amb les quals l’escriptor John Banville com a Benjamin Black va perllongar la carrera del detectiu creat per l'escriptor estatunidenc Raymond Chandler fa gairebé 90 anys. La pel·lícula es va presentar en el passat Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ambientat a Los Angeles de finals dels anys 30, el detectiu en hores baixes Philip Marlowe (Liam Neeson) és contractat per a trobar a l'ex amant d'una glamurosa hereva (Diane Kruger), filla d'una coneguda estrella de cinema (Jessica Lange). La desaparició desenterra una xarxa de mentides i Marlowe es veurà embolicat en una recerca perillosa i mortal en la qual tots els implicats amaguen alguna cosa.