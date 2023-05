Regió7 i Cinemes Bages Centre et regalen una entrada doble per veure la pre-estrena de Marlowe. per dimecres 10 de maig a les 20 h als Cinemes Bages Centre. Per participar-hi només cal endevinar la resposta de: Com es diu el restaurant de Manresa on es va rodar Marlowe?

Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres oficines abans del dimarts 9 a les 12 h. Es notificaran els guanyadors per via telefònica.