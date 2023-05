El surienc Biel Macià (1997) i el manresà Enric Vilajosana (1997) han iniciat un projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami per a finalitzar la producció de Montserrat, integral 107, un documental sobre el procés d’escalada i de descoberta de punts del massís bagenc, que es preestrenarà al Bages Centre de Manresa a l'octubre per a totes aquelles persones que hagin fet una aportació al projecte.