Sir Elton John ha encetat aquest dilluns al Palau Sant Jordi el primer dels dos compassos en què ha dividit el seu comiat de Barcelona, en una partitura en format de gira internacional que, des del 2018, l'ha portat a recórrer més de 300 escenaris de diversos continents. 'Farewell Yellow Brick Road Tour' és l'adéu d'una llegenda del pop que, amb 76 anys, pot exhibir un palmarès a l'abast de pocs: sis dècades de carrera, una cinquantena de discos i diversos Grammy, Oscar i Globus d'Or. Han passat 44 anys del seu debut a Catalunya, però el públic que era a Badalona el 1979 ha pogut tornar a sentir alguns dels èxits que van conformar el repertori, com 'Rocket man', 'Candle in the wind', 'Take me to the pilot' o 'Your song'.

Elton John no trepitjava els escenaris barcelonins des el 2017, però hi ha tornat per la porta gran. Fidel al seu estil, amb ulleres i una jaqueta primer negra, després grisa i més tard rosa farcides de brillants, el músic britànic ha aparegut a les nou en punt a l'escenari d'un Sant Jordi –única parada a Espanya- davant d'un públic que feia temps que conservava les entrades, i és que la gira es va haver d'ajornar primer per la pandèmia i després per una operació de maluc.

La llegenda del pop ha començat per entonar 'Bennie and the Jets', seguit de 'Philadelphia freedom' i 'Blues' i ha encès el foc d'una nit plena d'himnes que han superat dècades i generacions. Fent el seu particular homenatge a Aretha Franklin, ha fet ressonar llavors 'Border song', seguit de les celebrades 'Tiny dancer' i 'Have mercy on the criminal'.

A la tercera, la vençuda.#EltonJohn assalta, per fi, el Sant Jordi, ple a vessar, després de 2 ajornaments (covid i operació de maluc).

Als 76 anys l'artista britànic s'enlaira per última vegada, amb el seu gran "Rocketman".

"Gràcies per la paciència. Avui farem un gran show". pic.twitter.com/cEmwLXXZKQ — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 22 de mayo de 2023

L'actuació s'ha encaminat just després cap a la marató de 'hits', que ha arrencat amb 'Rocket man', seguit per 'Take me to the pilot' i culminat per un 'Candle in the wind' sol amb el piano de cua, en un escenari presidit per una projecció de grans dimensions perfilada per llums i relleus. Amb 'Funeral/Love lies' el piano ha començat a surar entre el fum, mentre els músics feien de comparsa. 'Burn down the mission', 'Sad songs' i 'Sorry' han tripulat el concert fins a la recta final.

Gairebé 2h30m "d'un gran show", tal i com #EltonJohn ha promès a l'inici.

Acolorit, ple de brilli brilli, confetti i els hits que demanava el seu fi de festa.

A l'estiu haurà fet 300 concerts de comiat, la gira de més recaptació de la història.

Demà repeteix al @PalauSantJordi pic.twitter.com/n1zXGNsYBQ — Ismael Martín (@ismartin_amoros) 22 de mayo de 2023

Quan el concert ja feia dues hores que s'allargava, 'Standing', 'Croc rock' i 'Saturday night' –acompanyada de confeti- han fet aixecar un públic que ja no ha tornat a seure a les localitats assignades. Els celebrats 'Cold heart', 'Your song' i 'Goodbye Yellow Brick Road' han posat el colofó final d'un concert de prop de dues hores i mitja.

El públic català ha exhaurit ja la primera de les dues ocasions per veure'l en directe. Aquest dimarts culminarà el comiat dels recintes catalans. L'adéu definitiu el rubricarà el 8 de juliol a Estocolm.