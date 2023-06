L'espectacle ha de continuar. I, en aquest cas, ha de tornar a rodar. El 1987, fa trenta-sis anys, els Teatre Mòbil, amb Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal, estrenaven la tercera obra de la companyia, Sing-Sing, la balada dels germans Nicolau, amb la direcció de Berty Tovias. Un espectacle que els va donar moltes alegries i molts bolos i que recuperen ara dos anys després que els tres fundadors de la companyia tornessin a actuar junts per celebrar, amb Remember Show, que feia trenta anys del darrer muntatge plegats com a trio a l'escenari. La primera presentació de la revisió actualitzada de Sing Sing la faran aquest diumenge a Manresa. Serà a les 12 del migdia, sota cobert a l'Era de Cal Cuques, a 400 metres de la Torre Lluvià en una actuació promoguda per Meandre.

Teatre Mòbil, que l'any que ve complirà 40 anys en actiu, es va fundar a Manresa el 1984, quan Marcel Gros, Atilà Puig i Jordi Girabal van deixar el grup de teatre de carrer El Setrill per produir els seus propis espectacles. I tot i que Marcel Gros va sortir de la companyia el 1991 per iniciar una fructífera carrera en solitari, la relació del trio s'ha mantingut al llarg de les dècades compartint local d'assaig i la batuta del clown, que ha dirigit els seus companys en 7 muntatges. Amb la marxa de Gros, Puig i Girabal van continuar com a duet en dos muntatges més fins que es va incorporar Marc Fonts. L'actor moianès va ser la tercera pota de la companyia fins l'octubre del 2015. Des de llavors, en els espectacles de nova creació Teatre Mòbil ha estat en format duet.

I continuarà així?. "Sí, però després del retrobament amb Remember Show ens venia de gust tornar-hi", explica Puig. I així ha estat un any després que la companyia de teatre més longeva de la Catalunya Central estrenés el seu 19è muntatge, dirigit per Gros, L'odissea del riure. Amb Sing-Sing, els tres pallassos han fet una revisió total de l'obra, que han escurçat ("en aquests temps si breu, millor"), han refet l'escenografia i han canviat "les parts o els gags o els punts que després de 36 anys han quedat desfasats". No és una obra nova però sí renovada. Amb el mateix argument.

Entre el clown i la Commedia dell'arte, l'òpera i el vodevil, els germans Nicolau, en Perkins, en Shumann i en Gaspar viatgen a Sant Petersburg, on sempre neva, per representar la més esbojarrada de les òperes, Noblesa Vikinga. Però l'empresari no voldrà pagar. I apareixeran a escena altres persones, com una minyona i un policia. Un dels punts forts de l'obra, apunta Puig, és que "tota la música és en directe", amb Marcel Gros com a cap de les partitures tocant la guitarra, la bateria o l'ukelele; en Jordi Girabal la trompeta i el baix i l'Atilà Puig la percussió i l'harmònica.

I per què aquesta obra? "Sempre vam gaudir molt portant-la a escena i sempre va funcionar molt bé. La teníem una mica entre cella i cella". I per què agradava? "Té un gust una mica 'vintage', és molt divertida i constantment hi ha moviment a l'escenari. Crec que el públic va valorar la seva comicitat". Ja era 'vintage' el 1987? "Potser una mica", riu. De fet, recorda Puig, "ens vam avançar a la història perquè vam recuperar el nom de Sant Petersburg quan encara era Leningrad". I ho va continuar sent fins el 1991. Per a tots els públics, diu el pallasso, en aquest Sing-Sing hi cap el teatre de text i el teatre més visual. N'hi haurà més, de reposicions? "Ni ens ho hem plantejat. No sabem què ens passarà pel cap". Han estat uns quatre mesos assajant "no de manera intensiva però sí continuada" i, aquest cop, no preestrenen al Centru de Cabrianes, la seva segona casa: "Meandre ens ho va proposar i engeguem així" amb la intenció que "torni a rodar tant com pugui".

Tots els espectacles de Teatre Mòbil