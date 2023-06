Amagada rere l’habitual màscara de la gira, Rosalía ha aparegut aquest dissabte a l’escenari del Primavera Sound especialment emocionada de tornar a casa i tocar a Barcelona. L’estrella mundial de Sant Esteve Sesrovires ha confessat que ser cap de cartell del festival ha estat un desig “fet realitat”. Amb els primers compassos de ‘Bizcochito’ el públic ha embogit i ha estat fidel a Rosalía fins al final de l’actuació que ha repassat singles com ‘Motomami’, ‘Saoko’, ‘Despechá’ o ‘Malamente’. La tercera jornada del festival ha convertit la zona en una pista de discoteca amb el multitudinari DJ Calvin Harris que ha ofert himnes de la música electrònica, el viatge de St Vicent i l’inigualable rock dels italians Måneskin.

“Barcelona, mare meva”, ha exclamat Rosalía. En repetides ocasions, la cantant ha celebrat ser aquest dissabte a la capital catalana després d’un any i mig de gira que l’allunya de casa i de les persones que estima.

A banda d’una actuació que ha estat un autèntic xou amb diversos ballarins seguint mil·límetre a mil·límetre els passos i ritmes de cada tema, Rosalía ha sorprès els seus seguidors quan ha sortit a l’escenari damunt d’un patinet tot entonant el ‘Chicken teriyaki’. En un moment de l’actuació, amb ‘Hentai’, ha hagut d’aturar-la en rebre queixes del públic que no la sentia correctament.

Però ràpidament ha recuperat el ritme i ha continuat el concert on no hi ha faltat diversitat de comentaris íntegrament en català i algun en anglès. “El meu avi Jaume sempre deia una expressió que em va quedar gravada. Que trista és la vida de l’artista, deia. Jo no penso que ho sigui, però aquí hi ha gent amb famílies que porten un any i mig de gira. Trobem a faltar a la gent que estimem”, ha dit Rosalía. Durant el concert també s’ha sentit el català amb la nota de veu de l’àvia de Rosalía inclosa en el disc 'Motomami'.

Abans de l’actuació de Rosalía, l’ambient del recinte ja s’ha entusiasmat amb l’actuació de l’escocès Calvin Harris, un dels concerts més comercials i internacionals de l’edició 21 del Primavera Sound.

Molt conegut pels fans de la música electrònica, Harris ha aplegat centenars de persones que no han parat de saltar, ballar en grup i abraçar-se. I és que el dj ha transportat els seus fans a les seves millors èpoques amb himnes i remix del techno com ‘Destinacion Calabria’, ‘Satisfaction’ o l’explosiu tancament amb ‘Miracle’.

St Vicent, Tokischa, Kelela i Måneskin

Prèviament, amb hits com ‘New York’, ‘Digital witness’, ‘Your lips are red’ i ‘Melting of the sun’ la cantant nord-americana Anne Erin Clark, professionalment St Vicent, ha arribat a l’escenari Santander. St Vicent s’ha confessat “enamorada de Barcelona” i ha ofert un directe que ha presentat un viatge per diferents estils amb la música pop com a base.

Mentre The War on Drugs oferia un directe solvent a l’escenari Amazon Music, Tokischa ha fet petit el Plenitud. La coincidència de compartir un dels accessos amb l’exitosa Boiler Room, ha complicat a una part del públic poder arribar a l’inici del concert.

La polèmica rapera dominicana, popularment coneguda entre els joves per la xarxa social Tik Tok, ha entusiasmat amb cançons explícites i d’impacte on no hi ha faltat les referències a ‘Calentura vaginal’ i ha parlat del despertar sexual dels més joves en edat escolar. De fet, Tokischa ha reunit el públic més jove que hi havia aquest dissabte al festival.

Una sessió de la Nia Archives amb l’amfiteatare del recinte ple de gom a gom ha servit de compàs d’espera per conduir el programa del Primavera Sound fins a la traca final.

A pocs metres i a la mateixa hora, Kelela desplegava un directe despullat d’escenografia quan ha hagut d’interrompre l’actuació per un problema tècnic. El concert ha continuat una estona més tard. L’artista ha volgut recuperar parcialment l’actuació completa i, malgrat que ja era l’hora d’acabar, demanava permís per a una última cançó mirant al ‘backstage’. L’ha començat però, immediatament després, les llums de l’escenari contigu, el de Måneskin, s’han encès i els dos grups han començat a tocar els primers acords simultàniament. Els altaveus de Kelela s’han apagat just després.

Måneskin ha ofert un directe de gran potència, on els italians no han parat de saltar i moure's per l'escenari. El seu rock ha comptat amb temes com 'Don't wanna sleep', 'Baby said', 'Beggin', 'La fine' o 'Kool Kids'. Una de les altres actuacions destacades de la nit ha estat la de LustSickPuppy.

Sevdaliza i Elijah Wood

Finalment, la cantant, ballarina i performer d’origen iranià però resident als països baixos Sevdaliza, que ja havia debutat als escenaris barcelonins de la mà del Sonar, s’ha estrenat com a cap de cartell d’un gran festival, com ella mateixa ha reconegut durant l’actuació, en què ha interpretat èxits com ‘Nothing more than human’, ‘Everything is everything’, ‘Augustus’ o ‘Rhode’.

Vestida de vermell i acompanyada intermitentment per un violoncel, una bateria, una guitarra elèctrica i uns teclats, ha estrenat en directe un ‘single’ del nou disc que té al Villano Antillano, artista que ha aparegut a l’escenari per sorpresa i que havia tocat dues hores abans a l’escenari Dice del recinte. Durant el concert ha combinat estils tan diversos com l’electrònica, la cúmbia o el hip hop.

Amb el permís de Rosalía i Calvin Harris, una de les cares conegudes que ha destacat a la jornada d’aquest dissabte ha estat la de l’actor Elijah Wood. A banda de protagonitzar la saga del ‘Senyor dels Anells’, Wood ha assistit al Primavera Sound per mostrar una de les seves altres passions: barrejant tot tipus de música com a DJ.