Woody Allen oferirà un segon concert al Teatre Tívoli de Barcelona el 18 de setembre en el marc del Festival de Jazz de Barcelona acompanyat per la New Orleans Jazz Band. The Project ha anunciat una segona data d’Allen després que s’hagin venut gairebé totes les entrades pel seu concert del 19 de setembre també al Teatre Tívoli. Les entrades per la nova data es posaran a la venda aquest dijous a través del web del festival a les 11.00. A punt de fer 88 anys, el popular cineasta tona a Barcelona per debutar al festival.

Clarinetista aficionat i col·leccionista erudit de jazz clàssic, Allen toca des de fa anys amb una banda, dirigida fins al 2022 per Eddy Davis –fins a la seva mort-, i ara per Conal Fowkes.