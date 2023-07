No hi ha cap contracte signat per ell, com ahir afirmava rotundament a aquest diari l'exalcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel (ERC). O com a mínim és el que, avui, l'alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras, del PP, ha posat sobre la taula ensenyant el contracte del 8 de juny amb Fel Faixedas, que ha enviat a aquest diari. El contracte existeix només amb la firma de l'artista. Manca la d'alcaldia. Ahir, Faixedas denunciava la cancel·lació per part del nou govern de Monistrol de Montserrat, del PP, de l'espectacle Faixedas i Punt previst per al 21 de juliol per la festa major del poble: "Cancel·lat perquè sí". L'alcaldessa negava cap cancel·lació perquè argumentava que no hi havia cap contracte signat amb Faixedas i assegurava no tenir coneixement, quan va arribar al consistori, d'una actuació prevista de l'exmembre de Teatre de Guerrilla. L'exalcalde Miguel afirmava el contrari: que el contracte amb Faixedas l'havia firmat ell mateix tot i que no li havia enviat a l'artista.

Però en un nou gir de guió, avui, l'exalcalde, com ha explicat a aquest diari, ja no tenia tan clar haver-lo firmat tot i que i assegurava que s'havia fet la "retenció de crèdit" per poder pagar l'espectacle. Malgrat tot, reiterava que estava "convençudíssim" que el contracte amb Faixedes estava signat. Per què? Perquè "dels cinc espectacles que havíem previst per contractar per festa major, la secretària accidental em va dir que l'únic contracte que faltava per signar era el del concert de La Banda del Coche Rojo". Per tant, continua, "la resta ja havien d'estar fets". Segons Miguel, també ha 'saltat' de la festa major el concert de Cafè Trio. L'exalcalde ha entrat avui una instància al consistori "per veure l'expedient" referit al polèmic contracte. Per a Carreras, però, l'exalcalde "ha mentit" i si dubta de si ha firmat o no, encara pitjor: "quina gestió portava de l'Ajuntament?. No sabia què signava?".

L'alcadessa ha volgut deixat molt clar que l'Ajuntament de Monistrol no ha cancel·lat res: si el contracte amb Faixedas hagués estat signat, l'artista "hauria actuat el 21 de juliol. No l'hagués tirat enrere". I ha anat més enllà: "Evidentment que estic disposada a contractar-lo" en qualsevol altre moment i que això mateix li va explicar a l'actor dimecres a la nit en conversa telefònica quan va esclatar tota la polèmica. Carreras s'ha refermat en les declaracions que ahir feia a Regió7: "Jo ni sabia que aquesta actuació estava prevista o emparaulada quan vaig arribar a l'Ajuntament i si ho hagués sabut com a mínim n'hauríem parlat". Per a Carreras, tota aquesta polèmica supera el fet d'un "contracte" i s'està fent passar per un tema "ideològic amb rerefons polític, que no hi és. S'està buscant on no n'hi ha".

"El contracte amb Faixedas estava preparat del 8 de juny, l'exalcalde Miguel va tenir 9 dies per signar-lo", diu Carreras. "Quan jo vaig arribar a l'Ajuntament, el 19 de juny, vaig demanar quins contractes estaven firmats per festa major. I n'hi havia dos: Swing Latino i París la Nuit, que han tirat endavant. En aquell moment, jo ni sabia que existia el de Faixedas. Els dos primers dies els vaig dedicar a contractar la resta d'actes de la festa major, que se celebrava al cap d'un mes". Explica que quan es va assabentar de l'existència de l'acord amb l'actor, a final de setmana, "ja havia buscat altres alternatives", altres actuacions. I, apunta, és el que ahir li va dir a l'actor: "No us puc contractar perquè no em puc fer enrere del que sí que he signat".

Segons Carreras, a la reunió de traspàs amb Miguel només van tractar "temes urbanístics". Res de festa major. En canvi, segons Miguel, sí que van tractar la festa major i assegura que només van comentar que faltava per signar l'actuació de La Banda del Coche Rojo.

Fel Faixedas

Faixedas explicava ahir al vespre a aquest diari que té els mails de fa quinze dies on es diu que la contractació del bolo ja estava feta: "Faltava rebre'l". També assegurava que tenia claríssim que encara que ara el truquessin de "l'Ajuntament de Monistrol per dir-me que tot ha estat un malentès, no vindria". Però "si ho organitzés qualsevol associació o entitat del poble que se sentís perjudicada per l'actitud del consistori t'asseguro que ens posaríem d'acord molt ràpid". Segons Faixedas, avui els tentacles del PP l'havien tocat a ell i demà, "li tocarà a algú altre".