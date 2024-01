Espais de la ciutat de Manresa com el Bar Miami, els multicinemes Bages Centre, l’antiga fàbrica de l’Anònima, el Club Pàdel i la zona de la Ben Plantada són els escenaris de l’anunci promocional dels 16ens Premis Gaudí, que organitza l’Acadèmia del Cinema Català i es lliuraran a Barcelona en una gala del proper 4 de febrer. L’Ajuntament de Manresa i la Manresa Film Office han fet una aportació de 20.000 euros en concepte de patrocini per ser la cara visible d’un espot que, amb el lema Tornem a mirar amunt, convida el públic a aixecar el cap per deixar de mirar el mòbil i viure en comunitat l’experiència de veure una pel·lícula.

Tornem a gaudir del nostre cinema. En pantalla gran i acompanyats. Tornem a mirar amunt.



El 24 de gener no us podeu perdre l'espot dels XVI #PremisGaudí. #TornemAMirarAmunt #AcademiaCinemaCatala pic.twitter.com/UaVBCdJxk3 — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) 23 de enero de 2024

L’anunci es va enregistrar a finals de novembre a Manresa amb l’actor Roger Casamajor (Gaudí a la millor interpretació secundària per Pa negre) com a protagonista. Dirigida per Pere Sala i Pablo Álvarez, la peça està produïda per The Creative i s’estrena aquest dimecres a TV3.

En el rodatge de l’anunci, en què l’intèrpret de la Seu d’Urgell encarna la humanitat que viu pendent de la pantalla del telèfon, hi van participar veïns de Manresa i estudiants de l’Escola d’Arts Escèniques de la ciutat.

En els darrers anys, Manresa s'ha significat com una de les ciutats escollides per nombroses productores audiovisuals per ubicar-hi les localitzacions de rodatges de pel·lícules i ficcions publicitàries. Grans figures mundials com Shakira i Liam Neeson han passat per la capital de la Catalunya Central per actuar, la primera com a intèrpret d'un videoclip i el segon per fer unes escenes de la pel·lícula Marlowe.