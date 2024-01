Sis pensadors contemporanis catalans conviden a explorar les dimensions del pensament humà amb el llibre Per què pensar? (Edicions 62), una nova proposta que forma part de la col·lecció "La Blanca". Xita Rubert, el solsoní Raül Garrigasait, Marta Jorba, Jaume Casals, Fina Birulés i Josep Ramoneda reflexionen sobre què implica pensar avui en dia a través de diferents idees en un món "cada vegada més accelerat i digital". També es proposen fer arribar la filosofia a un públic més ampli, a través d'uns textos rodons i sense tecnicismes, que ofereixen la visió de cada pensador sobre una gran varietat de temes. Tal com explica un dels seus autors, Jaume Casals, es tracta d'una "invitació renovada" a la filosofia "com a part de la lectura habitual".

La col·lecció "La Blanca" proposa obres que inciten al pensament a través d'una multiplicitat de perspectives i procedències. Amb tres volums a editats, aquesta vegada presenta un nou llibre que incorpora les veus de sis pensadors que reflexionen sobre els usos de la raó, amb un llibre estructurat a través de sis capítols.

Breu història del pensament: el bolígraf i el pastís de Xita Rubert (Barcelona, 1996) és el primer; seguit de L'estufa, el Calvari, Eros, de Raül Garrigasait (Solsona 1979); El valor de pensar de Marta Jorba (Barcelona 1985); Per què pensar? Nanos gigantum umeris indidentes, de Jaume Casals (Barcelona, 1958); Pensar a camp obert de Fina Birulés (Girona, 1956); i Meditacions de Josep Ramoneda (Cervera, 1949).

Segons els autors, es tracta d'un manifest que reivindica la filosofia i que incita el lector a pensar. La diversitat d'opinions i la riquesa conceptual caracteritza el volum, però també la voluntat compartida d'explicar-se sense tecnicismes i arribar al públic més ampli. "Vivim en un món prou desconcertant, així que considerem que hi ha prou motius per fer-nos una pregunta d'allò més elemental: per què pensar?", destaca Ramoneda.

En la mateixa línia s'expressa Casals, que remarca com n'és d'important aportar "transparència" als textos i mostrar que la filosofia també és un àmbit per llegir llibres. "No es tracta de traslladar el lector a l'interior del pensament del sistema categorial de cadascun dels autors, sinó aproximar-se per mirar d'explicar com aquesta persona ha viscut la seva relació amb la filosofia, com contesta la pregunta que es planteja", detalla.

Pel que fa a la temàtica, el llibre l'aborda a partir de diferents perspectives, com per exemple el temps, la tradició, el valor, el llenguatge, la metàfora o, fins i tot, la intel·ligència artificial. "Volem que el llibre arribi a les generacions actuals perquè el pensament és absolutament vigent", recorden, "en cada moment del món sempre hi ha qui ha entès que s'ha de pensar".