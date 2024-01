Al maig farà dos anys que l'olesana Chanel Terrero va pujar a l’escenari d’Eurovisió amb 'SloMo', que va coronar-se en la tercera posició del festival. Sembla que hagi plogut molt en la vida de la compositora en aquest temps fins la publicació d’'¡Agua!' (Sony Music), un temps en el qual la seva fama ha crescut a cop de single. Chanel assegura que ho viu tot amb una consciència absoluta i que té “la ment a l’aire i els peus a terra perquè al final les coses passen ràpid i s’han d’assaborir”. En una entrevista amb l’ACN, diu que en el procés de creació del disc ha estat fidel a ella mateixa i que ara té la vista posada en els concerts que oferirà. De fet, anuncia que actuarà enguany en la nova edició del Share Festival.

La cantant nascuda a Cuba i criada des de molt petita a Olesa de Montserrat recorda les seves arrels cubanes i que quan era petita si algú li agrada molt li deia: ‘Agua!’ O ha comparat quan a Espanya una persona diu: Ole! “Normalment sempre dic ‘agua’ i en aquest cas tenia molt sentit perquè al disc hi ha sons de pop latin, batxata, un R&B...” L’àlbum, apunta, és molt canviant i amb moltes formes igual que l’aigua, que al final sempre s’adapta. “Jo també soc una mica així i tenia molt sentit que el disc es digués ‘¡Agua!’”

El disc mostra un estil eclèctic amb dotze cançons, on posa de manifest les seves arrels llatines. Alhora, incorpora els ritmes urbans, el dance, el funk carioca, l''Ar&b' o les balades i compta amb col·laboradors com Ptazeta a ‘Ping Pong’, Maikel Delacalle a ‘Loka’, el músic brasiler Zé Felipe i l'italià Rocco Hunt a 'Hasta que amanezca'.

Chanel remarca que amb el temps que va estar en la creació del disc '¡Agua!' ha intentat ser el més fidel a ella mateixa com artista. “El disc i les seves dotze cançons soc jo al 100%”, afirma.

L’última cançó del treball que és titula com l’àlbum, ‘Agua’, és la més introspectiva. En aquesta, canta: “Asfixiada por culpa del estrés, del interés y de la fama. Aspiraba a cumplir mi sueño para que no falte de nada. A veces mar en calma y otras veces cascada”. Chanel indica que és la cançó més personal del treball i és l’única balada. “Volia mostrar aquesta cara meva que no tothom coneixia de cantar i fins i tot despullar-me una mica emocionalment”. Celebra la bona acollida de la cançó i que la gent hagi fet seva la lletra.

Objectius

Confessa que li agrada gaudir de les petites coses i ho celebra “tot sempre”. Per a ella, l’èxit és poder dedicar-se al que li agrada. “Tinc metes que m’encantaria que es facin realitat i soc molt treballadora i vaig cap allà amb tota l’energia i gaudeixo del camí”. I quines són aquestes metes? “M’encantaria fer la Superbowl”, contesta amb una riallada. Assegura que treure el disc a la seva manera era un dels seus objectius i que ara ho és portar l’àlbum al directe. De fet, ara estan en el procés de creació dels concerts que durà a terme ben aviat. Chanel anuncia, en aquest sentit, que actuarà en l’edició d’enguany del Share Festival, on hi estarà “cantant molt feliç”.

Benidorm Fest i Eurovisió

Una fita transcendental en la seva trajectòria va ser el seu pas pel Benidorm Fest i per presentar l’any 2022 Espanya al Festival d’Eurovisió amb ‘SloMo’, inclosa a l’àlbum, on va obtenir el tercer lloc. Assegura que no té cap sentiment d’amor-odi pel seu pas pel Benidorm Fest o Eurovisió perquè forma part de la seva història. “M’ha portat conèixer gent meravellosa i molts fans increïbles, amb moltes oportunitats i aprenentatges”.

Després de la seva participació al Benidorm Fest i Eurovisió, reconeix que tenia l’opció de treure un disc qualsevol, que hauria estat lícit, però defensa que va preferir fer “una aturada emocional per rebaixar tota l’eufòria i fer-ho tangible. Aquest ha estat el meu procés”.

“Un ninot sense ànima”

En aquesta línia, recorda com li demandaven que publiqués un disc, però creu que si ho hagués fet no hauria estat ella. “No volia ser gairebé com un ninot sense ànima i per això vaig fer aquesta inversió d’energia en aquell moment” abans de la publicació de l’àlbum.

Cantar en català

Chanel recorda que va fer per La Marató una versió en català de la cançó ‘Agua’ de Jarabe de Palo. “Es meravellós, m’agradaria fer una cançó en català meva, pròpia, clar que sí”, reconeix.