La 38a edició dels Premis Goya, que se celebrarà el 10 de febrer a la Fira de Valladolid, tindrà les actuacions de Amaia, David Bisbal, Estopa, María José Llergó, India Martínez, Niña Pastori, Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral. Queden nou dies per la celebración dels Goya i com es va anunciar la cantant, actriu i Goya d’Honor 2017, Ana Belén, i els directors coneguts com els Javis (Javier Ambrossi i Javier Calvo) serán els encarregats de conduir la gala. La coproducció catalana ’20.000 especies de abejas’, d’Estíbaliz Urresola, parteix com la favorita als premis Goya amb 15 nominacions, seguida de molt a prop per ‘La sociedad de la nieve’ de J.A. Bayona amb 13.