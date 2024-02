La Cobla Berga Jove inicia avui a la tarda (18 h) els actes de celebració del desè aniversari amb la celebració d’un concert conjunt amb la Cobla de l’Escola Municipal de Música de Berga, al Teatre Municipal. El grup que dirigeix Denis Rojo farà un concert diferent coincidint amb cadascuna de les quatre estacions de l’any per commemorar una fita a la qual hi han arribat amb pràcticament la mateixa plantilla que va començar el 31 d’octubre del 2014.

«Quan s’acosti la data dels primers deu anys del concert inaugural, farem festa grossa, però els actes comencen ara amb un concert que només realitzarem un cop, aquest dissabte, de forma exclusiva», explica Joan Serra, representant de la formació berguedana. L’actuació hivernal presenta una situació poc habitual: la presència de dues cobles sobre l’escenari. «Això significa, almenys, vint-i-dues persones i el director», afegeix Serra, qui puntualitza que «una cobla té onze músics i això et permet una àmplia varietat de possibilitats; no cal ni dir que amb vint-i-dos això es multiplica».

La interpretació conjunta de Virgiliana, una sardana per a dues cobles i timbales de Manuel Oltra mostrarà la capacitat expressiva que propiciarà la unió entre l’amfitriona i la cobla de l’EMMB, dirigida per Gerard Comellas. Les entrades per al concert es poden adquirir a la pàgina web entradium.com al preu de 10 euros i els assistents també podran gaudir amb la participació de Marcel Sabaté, director de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i la Cobla Principal del Llobregat, que agafarà la batuta en les dues peces finals, Petit ballet imaginari, per a dues cobles, d’Agustí Borgunyó, i la seva Deconstrucció, una fantasia per a dues cobles i percussió.

El concert de la primavera, que se celebrarà el 21 d’abril a la plaça del Forn, servirà per presentar l’enregistrament del CD Lambert: La Patum de Berga, on s’interpreten els arranjaments per a la gran festa berguedana que va realitzar Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona, 1884-1945) i es van gravar en format de banda a finals de l’any passat. En aquesta actuació es tocaran també peces poc programades de Lambert escrites en la mateixa època que els retocs patumaires.

La tercera cita de la Cobla Berga Jove amb el públic tindrà lloc de nou al Teatre Municipal, amb un concert de gran format que de moment es manté en secret però que l’entitat vol que pugui fer gira arreu de Catalunya. El tro final de l’efemèride serà el concert que al novembre convocarà els nombrosos músics que al llarg dels anys han col·laborat amb la formació i on es preveu estrenar diverses peces de compositors vinculats a la banda. Aquell dia, en data encara per concretar, ja ha estat batejat pels organitzadors com la Festa Major de la Cobla Berga Jove i inclourà un sopar de germanor i música fins al tard.

La cobla realitza una cinquantena de concerts cada any, una xifra que explicita la recuperació viscuda pel sector després de la pandèmia. Malgrat aquest entrebanc, la Berga Jove continua ben activa i durant aquest any renovarà el logotip, la imatge de marca i la pàgina web per complementar els concerts de celebració d’un trajecte que va començar el 31 d’octubre de fa deu anys al Pavelló de Suècia de Berga.