'La abadesa', del català Antonio Chavarrías, i 'Pájaros', del valencià Pau Durà, competiran per la Biznaga d'Or al Festival de Màlaga al costat de 'Nina', de la basca Andrea Jaurrieta. Els tres films tenen accent català, com 'Calladita', de Miguel Faus; 'El salto', de Benito Zambrano; 'Invasión', de David Martín-Porras; 'Por tus muertos', de Sayago Ayuso; 'Disco, Ibiza, Locomía'; de Kike Maíllo, i 'Yo no soy esa', de Maria Ripoll, que s'exhibiran fora de concurs. La secció oficial inclou dinou pel·lícules, onze espanyoles i vuit de l'Amèrica llatina, mentre que la secció oficial no competitiva la conformen divuit cintes, quinze espanyoles i tres sud-americanes, entre elles la de clausura, 'La família Benetón', de Joaquín Mazón.

Així, la secció oficial suma 'La abadesa', 'Pájaros' i 'Nina' a les ja anunciades 'Dragonkeeper (Guardiana de dragones)', de Salvador Simó -pel·lícula d'animació que inaugura el festival-; 'El hombre bueno', de David Trueba; 'Los pequeños amores', de Celia Rico, i 'Segundo Premio', d'Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez. 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', de Clara Bilbao; 'Un hipster en la España vacía', d'Emilio Martínez-Lázaro; 'La casa', d'Alex Montoya, i 'As Neves', de Sonia Méndez, completen la llista de pel·lícules espanyoles de la secció oficial. Pel que fa a les vuit sud-americanes són 'Yana-Wara', d'Óscar Catacora (a títol pòstum) i Tito Catacora (Perú); 'Lluvia', de Rodrigo García Saiz (Mèxic); 'Naufragios', de Vanina Spataro (Argentina, Uruguay); 'Radical', de Christopher Zalla (Mèxic); 'La mujer salvaje', d'Alán González (Cuba); 'Golán', d'Orlando Culzat (Colòmbia); 'Descansar en paz', de Sebastián Borensztein (Argentina), i 'Los terrenos', de Verónica Chen (Argentina, Uruguay). I en el cas de les cintes fora de concurs, a les ja esmentades s'hi sumen 'Puntos suspensivos', de David Marqués; 'Menudas piezas', de Nacho García Velilla; 'Matusalén', de David Galán Galindo; 'El molino', d'Alfonso Cortés-Cavanillas; 'Historias', de Paco Sepúlveda; 'La bandera', de Martín Cuervo; 'La mujer dormida', de Laura Alvea, i 'Solos en la noche', de Guillermo Rojas. 2.557 audiovisuals s'han presentat a la 27a edició del Festival de Màlaga, un 10% més que l'any passat, dels quals se n'han seleccionat 246 provinents de 67 països. Un 65% de les peces inscrites són espanyoles, 900 provenien de l'Amèrica del sud i prop de 800 eren òperes primes. A més, del total de les cintes presentades 970 han estat dirigides per dones, un 37,9% del total. De les seleccionades, 91 tenen dones com a directores, un 37,6%. A banda de l'exhibició cinematogràfica pròpiament dita, el festival, que se celebarà de l'1 al 10 de març, homenatjarà els directors Ventura Pons i Patricia Ferreiro, així com l'actriu Itziar Castro, tots tres traspassats recentment.