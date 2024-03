La banda de rock alternatiu Garbage oferirà un concert a la sala Razzmatazz de Barcelona el 9 de juliol en el marc de la gira que els portarà per Europa aquest estiu. Així ho ha anunciat en un comunicat la promotora Live Nation aquest dilluns, una actuació que s'avança a la ja anunciada al Mad Cool de Madrid el 10 de juliol.

El grup arribarà a la capital catalana amb un nou àlbum sota el braç, 'No gods no masters' i, a més dels nous temes, repassarà els grans 'hits' de la seva carrera. Les entrades per al concert es posaran a la venda aquest divendres a les 10 del matí als webs Live Nation i Ticket Master i a prevenda començarà dimecres.