A final d’aquest mes, Abacus de Manresa inaugurarà la remodelació de la botiga amb la intenció de guanyar metres dedicats als llibres i, alhora, donar-los més visibilitat i amplitud. Un canvi que ja ha començat i que es percep en entrar a l'establiment: l’apartat de llibreria, que es trobava al fons de la botiga, s’ha traslladat a l’entrada, on hi havia la papereria i joguines, amb la intenció de disposar de més espai per als llibres.

Ara com ara, la llibreria té un fons de 25.500 unitats (que representen 20.400 referències, sense comptar llibres de text ni idiomes). La intenció, amb la reestructuració, és ampliar el fons en prop de 3.000 llibres més: ficció, no-ficció, infantil i juvenil, inclosos clàssics literaris de tots els àmbits. «Aquells llibres i aquelles col·leccions senceres que no haurien de faltar mai en una llibreria», explica Lis Escolà, cap d’Abacus Manresa.

La remodelació dels 950 metres quadrats de la botiga, que el juny farà 18 anys que va obrir portes al carrer Barreres de Manresa, forma part d’un procés de transformació que afecta una vintena d’establiments Abacus a Catalunya, entre els quals també el d’Igualada, i que es va iniciar el 2022 amb la renovació de l’Espai Abacus, al carrer Còrsega de Barcelona, i sota l’aixopluc del director general, Oriol Soler.

L’establiment manresà ja ha quedat més diàfan amb la retirada de prestatgeries que cobrien algunes de les grans vidrieres que donen al carrer Magraner. A més de potenciar la llibreria, una part de l’espai que ocupaven joguines -a l’entrada, a mà dreta- es dedicarà a la celebració d’actes culturals. Una «sala polivalent» que, tot i no estar acabada, ja s’ha començat a utilitzar. Dijous, per exemple, el gironellenc Marc Font presentarà el thriller editat per La Campana, La modista de Gràcia (19 h). Un espai per incentivar més activitats com les ja habituals presentacions o tallers però, també, obrir-se com a sala d’exposicions a la ciutat, explica Escolà.

La botiga va tancar un parell de dies per la Llum per començar a traslladar els llibres a l’entrada i la previsió és acabar la reestructuració sense tancar portes. Ara, diu Escolà, falta que arribin fusters i electricistes per completar la remodelació d’un l’espai que també ha canviat els taulells de lloc, que sumarà un parell de pantalles grans i que tindrà a cada àrea retolació genèrica i indicadors. Així mateix, la zona de llibreria tindrà catifes i butaques -també a la zona infantil- per tal que s'utilitzi «com a zona de descans, per fer tertúlia, comentar i fullejar els llibres amb calma», apunta Escolà.

Novetats editorials a l’entrada; a la dreta ficció, amb autors catalans en primer terme, i a l’esquerra no-ficció, a més de taules/prestatges al llarg del passadís estructuraran la llibreria que, com explica Escolà, atorgarà més espai a l’infantil i juvenil i al manga, còmic i novel·la gràfica. La papereria i les joguines -«legos i jocs de taula és el que venen més»- mantenen l’estoc.

Abacus Manresa té actualment 10 treballadors i es va inaugurar el 8 de juny del 2006 amb una inversió de 650.000 euros. La cooperativa, però, ja va voler instal·lar-se a Can Jorba el 1990.