CACiS, Centre d’Art Contemporani I Sostenibilitat, el Forn De La Calç, a Calders, acollirà l’exposició Les guerres que vindran parlaran de tu i de mi, de l'artista bagenc Marc Sellarès, entre el 10 de març i el 5 de maig.

Les guerres que vindran parlaran de tu i de mi denuncia la situació d’emergència climàtica i inclou dues instal·lacions que mostren dues poblacions engolides per l’aigua, a causa de la intervenció humana, i una intervenció al Torrent de les Tàpies que farà l'artista amb teles vermelles per inaugurar l’exposició (aquest diumenge, a les 12 h) que volen visualitzar la pèrdua de cabal del riu.

La primera de les instal·lacions, Línia Vermella (2023), està formada per 9 fotografies que ensenyen una Intervenció al poble d’El Bosque a Tabasco (Màxic), primer municipi d’Amèrica que desapareix sota l’aigua a causa dels efectes del canvi climàtic.

La segona de les instal·lacions, Pantà de Sau, visibilitza els efectes de l'emergència per sequera amb una intervenció que mostra com el nivell de l'aigua està per sota del 16%

El treball de Sellarès es presenta al Forn de la Calç dins del programa “Aigua". Xarxes fluvials i ecosistemes líquids. Activisme ambiental a través de les arts", que inclourà 5 exposicions. Sellarès, artista multidisciplinari i activista, estrena el programa. La seva obra s’endinsa en les fractures amb el medi, els canvis, el que fou i ja no és, la recerca del que ens converteix en el que som, el sentit de pertinença i la pèrdua de les arrels. Explora principalment el llenguatge de les accions, les intervencions en l’espai urbà i en la natura, cercant generar debats entorn de problemàtiques polítiques i socials. Marc Sellarès parla de desigualtat, solidaritat, territori, història, memòria i d’un present que convida a canviar.

L'autor

Marc Sellarès (Sant Salvador de Guardiola, 1973). Llicenciat en Belles Arts, especialitat escultura. Màster en creació, realismes i entorns. Ha guanyat 8 primers premis d’escultura i ha realitzat múltiples exposicions, accions i instal·lacions, en diversos indrets del planeta. És sergent dels Bombers de Barcelona.

La seva pràctica artística es desenvolupa a través de diferents mitjans i suports recuperant certs aspectes de la idea d’escultura social. Explora principalment el llenguatge de les accions, les intervencions en l’espai urbà i en la natura, cercant generar debats entorn de problemàtiques polítiques i socials. Parla de desigualtat, solidaritat, territori, història i memòria, i d’un present que convida a canviar.

Activisme ambiental a través de les arts

El CACiS estudia la influència i el potencial transformador de projectes de creació artística i vinculats a processos de creació col·laboratius en diàleg amb les comunitats humanes i fins i tot amb els elements biòtics i abiòtics de l’ecosistema. Durant el 2023 CACiS va treballar el CLIMA, un programa on el clima va ser l’eix vertebrador adreçat a crear inquietud i discussió al voltant del canvi climàtic posant en comú diferents línies de pensament i relacionant art, ciència, pensament i tècnica per apuntar possibles vies de canvis, en sentit positiu, com a elements de mitigació del canvi climàtic i dels efectes de destrucció de la biodiversitat.

Aquest 2024 el programa se centra en el canvi climàtic i la reducció dels recursos hídrics disponibles.

Durant tot l’any aquest eix temàtic proposa, gràcies a les disciplines artístiques, científiques i les seves interseccions, una deriva als llocs més afectats del territori central. Unes interseccions que permeten generar nou coneixement per trobar respostes a les qüestions d’avui i en les quals, la creativitat juga un paper clau.

Sortides on els participants anirem a conèixer la realitat física de rieres, torrents, embassaments, fonts i llacs de Municipis del Berguedà, Bages i Moianès. Derives on la geologia, les ciències ambientals i l’art fan visible i tangible la realitat geogràfica per promoure la reflexió i la sensibilització sobre el fenomen del canvi climàtic.