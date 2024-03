El cineasta Tim Burton es troba a la ciutat de Barcelona amb motiu de l'estrena de l'exposició 'Tim Burton's Labyrinth', que ha girat per diferents ciutats europees i que obre portes a la capital catalana aquest divendres 8 de març. Es tracta d'un viatge per la ment del director nord-americà a través del seu univers creatiu, que va més enllà de les produccions cinematogràfiques i s'endinsa també en altres aspectes de la seva obra incorporant, per exemple, uns 200 dibuixos originals. La mostra esta creada per la productora Letgo en col·laboració amb el mateix cineasta i estarà ubicada al Palau de Victòria Eugènia.

Després de passar per Madrid, París i Brussel·les, Barcelona es converteix en la quarta parada de l'exposició 'Tim Burton's Labyrinth', que després continuarà la seva ruta cap a Berlín i Milà. Un cop acabat el tour europeu, es dirigirà cap als Estats Units. De moment, ja han pogut veure la mostra més de 600.000 persones. La idea darrere de l'experiència parteix d'una proposta de l'equip creatiu de Letsgo, liderat per Iñaki Fernández (productor i CEO de la companyia) i de Felype de Lima (director creatiu i dissenyador de 'Tim Burton's Labyrinth'), amb una posterior col·laboració de Burton i el seu equip.

El resultat és un laberint creat per l'ocasió que proposa una ruta diferent per cada assistent. Així, només d'entrar, un botó aleatori dirigeix un petit grup cap a una sala concreta i a partir d'allà, la decisió cau en mans de cada visitant, que haurà de decidir quines portes vol creuar fins a arribar al final del recorregut. Pel que fa a tot allò que es pot trobar a dins, el més rellevant són els 200 esbossos originals cedits pel creador per a l'ocasió, molts d'ells inèdits fins al moment.

Cada sala està ambientada per donar una sensació d'immersió en el món de Burton a través de llums, música, projeccions a petita i més gran escala, escenografia, escultures i vestuari de cada obra. Tal com va explicar la directora de comunicació de Letsgo, Elena Garrán, en declaracions a l'ACN, el tret diferencial de la majoria de materials és que es tracta de "productes artesans", pel que fa a la roba i a les mateixes figures, que han estat creades en tallers de Barcelona, Extremadura o València, en aquest darrer cas amb una estreta relació amb el món de les falles i els seus professionals.

"És un recorregut per la ment de Tim Burton - tal com la descriu ell mateix - per això recull tot el seu univers cinematogràfic, de dibuix, literari i narratiu, i el converteix en viatge físic i sensorial", va assegurar Garrán. Pel que fa als assistents, destacava que es tracta d'una exposició "apta per a tots els públics", i tot i que en el cas dels nens es podria recomanar a partir dels 12 anys, "qualsevol nen a qui li agradi el món de Burton en pot gaudir perfectament".

Quant als protagonistes, el ventall és d'allò més ampli amb personatges molt coneguts de pel·lícules com 'Batman', 'Beetlejuice', 'Eduardo Manostijeras', 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', 'La novia cadáver' o 'Frankenweenie' o 'Sweeney Todd ', entre d'altres. Tot i això també disposa de sales dedicades a d'altres que no van veure mai la llum en produccions de Disney o Warner, però de qui Burton disposa de material gràfic.

En aquest sentit, i després del bon funcionament a la resta de ciutats, la directora de comunicació de Letsgo va augurar un exitós funcionament també a Barcelona. "Els fans ho viuen amb molta intensitat, alguns venen disfressats i tot! En general, la resposta ha estat molt positiva, i la gent marxa de la mostra amb ganes de veure i reveure les pel·lícules de Burton", subratllava quan la mostra encara estava ubicada a Brussel·les.

Burton visita el Recinte Modernista de Sant Pau

A poques hores de l'estrena de l'exposició a Barcelona, el cineasta s'ha deixat veure per diferents ubicacions de la capital catalana, com per exemple el Recinte Modernista de Sant Pau. De fet, el mateix equipament cultural ha agraït a través de la plataforma X l'interès del director "en descobrir l'obra de Domènech i Montaner i el seu lligam amb la història de la medicina i de la ciutat". En la mateixa línia s'ha pronunciat el director de cinema a través de la productora Letsgo, assegurant que és "un enamorat" de la capital catalana.