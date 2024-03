El dibuixant japonès de manga Akira Toriyama, autor de la sèrie 'Bola de drac', va morir el passat 1 de març als 68 anys a causa d'un vessament cerebral agut, segons ha anunciat aquest divendres el seu estudi Bird Studio en un comunicat.

Nascut el 5 d'abril de 1955 a la ciutat de Nagoya, al centre del Japó, Toriyama era mundialment conegut per obres com 'Dragon Ball' o 'Dr. Slump', i també va ser el responsable del disseny de personatges d'importants títols de la història dels videojocs com 'Dragon Quest', 'Chrono Trigger' o 'Blue Dragon', entre d'altres.

L'editorial Shueisha, propietària de la revista especialitzada 'Shonen Jump', on s'han publicat nombrosos treballs de Toriyama, ha publicat un missatge de condol a la seva pàgina web on explica que estan "plens de tristesa" per la notícia. "'Dr. Srump', 'Dragon Ball', 'Sand Land'... Aquestes obres van ser dibuixades pel mestre, han sobrepassat fronteres i són estimades" a tot el món", destaquen des de Shueisha, afegint que l'estil de l'artista "ha influït molt en molts 'mangues' (dibuixants de manga) i creadors".

El també dibuixant Eiichiro Oda, autor d''One Piece' i en procés de cocreadió de 'Cross Epoch' amb el mateix Toriyama, s'ha sumat a les veus que han expressat el seu condol per la mort de l'artista. Oda ha afirmat que l'adeu de Toriyama s'ha produït massa aviat i deixa "un buit gran". "Ens va ensenyar que el manga fa possibles moltes coses i ens va fer somiar i fer anar als seus universos. Era com estar veient un heroi que anava per davant de la resta".

"Tenia moltes més coses per aconseguir"

Per part de l'estudi Bird, en el seu comunicat lamenten que "Toriyama encara tenia diversos treballs a mig crear amb gran entusiasme; també tenia moltes més coses per aconseguir". I conclouen: "Esperem que el món únic de creació de Toriyama segueixi sent estimat per tots durant molt de temps".

El funeral de l'autor ja ha tingut lloc reservat per als seus familiars i familiars. Encara no s'ha pres cap decisió sobre la celebració d'algun tipus d'esdeveniment públic de comiat.