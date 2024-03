Antoni Roixes torna a exposar a Manresa després de vuit anys

El 2016 va celebrar dues dècades de pintura amb una mostra al ja desaparegut Espai Rubiralta; llavors, encara vivia a Mèxic i tornava de passar cinc mesos al Japó. Dos anys més tard, el manresà Antoni Roixes (1973) canviava l’argument vital i s’instal·lava a l’Alt Berguedà, a Vallcebre. Ara, amb una filla de 16 mesos i desvinculat dels negocis al país mexicà, es dedica a turisme rural. Però pintar continua sent una «necessitat» que té clar que conrearà «tota la vida». Aquest dissabte, l’artista manresà torna a exposar a la capital del Bages després de 8 anys i ho fa a Killing Weekend Store (Born, 8) amb una petita selecció d’obra inèdita (set peces de mitjà format) creada fa dos anys que encara no havia sortit de l’estudi. La mostra s’inaugurarà a les 7 de la tarda i es podrà veure gratuïtament fins al 16 de maig. La seva última exposició va ser el 2019 al restaurant Ca l'Amador, a Josa del Cadí.

Anatomia

Amb obra repartida per Mèxic (on va compaginar art i negoci hoteler), Estats Units, Austràlia o el Japó, el manresà ha tornat a l’oli dels seus inicis -i amb aquesta tècnica, diu, no es pot tenir pressa- amb les obres que formen part d’Anatomia i que s’aparten del surrealisme-pop i de l’expressionisme colorista que havia definit, majoritàriament, bona part de la seva producció anterior.

Ara, Roixes abraça una mena de «figuració» que amaga un dibuix «a través de formes geomètriques». Jugar -de manera més crítica, més sarcàstica, més òbvia o amb més sentit de l’humor- ha estat sempre un dels punts forts de l’artista manresà; ara també, amb un joc visual que, apunta, «captiva l’ull i convida l’espectador a treure l’entrellat» per acabar descobrint un gat, un cavall, un orangutan o una ovella -amb tota l’ossamenta-, passant per un estol d’ocells o de peixos. Li agrada la ciència i l’estructura dels éssers vius i l’emmascara entre traços de blanc i negre. Tonalitat que utilitza quan se sent «positiu»; el color el fa servir com a «teràpia». Però en aquests moments no la necessita.

Se sent «feliç» i està molt content d’una exposició que, assevera, ha quedat espectacular» en un espai «magnífic» i que s’adiu amb l’objectiu de la marca: «apropar l’art i la cultura a la ciutat», com diu Alba Martínez, dissenyadora de Killing Weekend. Explica que ha viscut de l’art, però no solament de la pintura i que espera que la filla creixi per tornar a sortir al mercat internacional. De projectes en té per engegar «quan arribi el moment». Les obres exposades -«per fer cada quadre puc trigar de mes a mes i mig»- es posaran a la venda amb un preu que oscil·la entre els 2.000 i 4.000 euros.

Antoni Roixes / Arxiu particular

L'ARTISTA

Antoni Roixes va néixer el 8 de març del 1973 a Manresa i es va formar a l'escola Massana de Barcelona. Va estudiar a la Badia Solé i fins al 13 anys a Igualada, al col·legi Mestral, de l'Opus Dei. Abans de marxar a Nova York, on el 1996 faria la seva primera exposició a l'hotel Gershwin, decorat per Andy Wharhol, havia treballat als supermercats Rojas (n'és fill) i va crear a Manresa la primera pàgina web d'un supermercat online. A part de Catalunya, les seves obres han estat exposades a Mèxic, on hi va viure 15 anys, Estats Units i el Japó.