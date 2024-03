Una ruta descobreix dones que van viure per la música

Conxita Parcerisas i Roser Rojas seran les guies de l’itinerari Manresanes del món de la música, que es durà a terme demà al matí per diferents espais de la capital bagenca. La trobada forma part dels actes de commemoració del 8-M, el Dia Internacional de la Dona, organitzat pel Consell Municipal de la Dona, i la ruta serà teatralitzada a càrrec de les actrius del grup de teatre Paranys, i tindrà la col·laboració de la musicòloga Glòria Ballús.

La intenció de la ruta és donar a conèixer la feina que van fer al llarg de la seva vida un seguit d’intèrprets, compositores i pedagogues vinculades a la ciutat. El punt de partida de la caminada serà la plaça Palmira Jacquetti, el nom actual de l’antiga plaça Montserrat. A partir d’aquí, Parcerisas i Rojas aniran conduïnt el grup per espais com el Conservatori Municipal de Música, prop de l’indret d’inici, el local de l’Orfeó Manresà i el Teatre Kursaal.

L’itinerari arriba a la quarta edició i, a més de la teatralització, també comptarà amb experiències musicals. El fil conductor de la ruta serà la descoberta del treball realitzat en el seu moment per dones que van dedicar la seva vida a la música. En aquest petit, es parlarà de la soprano Margarida Elias Casals (1923-1980), la compositora Teresa Borràs Fornell (1923-2010) i, entre altres figures, les professores Blanca Morera Tardà, Concepció Piniella Blanqué (1877-1953) i Rosa Miró Camps (1893-1967). Noms que la ruta vol donar a conèixer, posar en valor i visibilitzar perquè no quedin sepultades per l’oblit com ha passat massa sovint pel simple fet de ser dones.