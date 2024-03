The Tyets culmina l'èxit de 'Coti x Coti' als Enderrock amb quatre premis

The Tyets han guanyat quatre premis Enderrock, tres de votació popular i un de la crítica en la gala d'entrega que s'ha fet aquest dijous al vespre a l'auditori de Girona. El duet mataroní ha aconseguit el reconeixement del públic en les categories de millor artista, millor disc de música urbana ('Èpic Solete') i millor cançó ('Coti x Coti'), a banda del premi de millor artista de la crítica. Mushka i Sílvia Pérez Cruz també s'han emportat dos premis. La barcelonina ha aconseguit el reconeixement popular com a artista revelació i el de millor disc de música urbana de la crítica per 'Tas loko mixtape'. Pel que fa a la palafrugellenca, el vot popular i la crítica li han donat el premi a millor disc de cançó d'autor amb 'Toda la vida, un día'.

El grup mataroní The Tyets han tancat un any daurat a l'auditori de Girona, on han recollit quatre premis Enderrock. El duet arribava a la gala amb un premi assegurat sota el braç, el de millor artista que entrega la crítica i que ja s'havia anunciat setmanes enrere. A partir d'aquí, The Tyets tenien l'oportunitat d'emportar-se cinc premis més: els de millor artista, millor disc de música urbana, millor cançó, millor videoclip i millor directe.

De les cinc nominacions, en tres categories han sortit victoriosos i s'han emportat l'Enderrock a casa en el mateix escenari on l'any passat van presentar el single que els ha portat a la glòria: 'Coti x Coti'. Xavier Coca i Oriol de Ramon han explicat que no s'esperaven l'èxit obtingut amb aquest tema i han celebrat que aquest tema hagi servit per "donar nous aires a la sardana". A més, han recollit un premi compartit amb Stay Homas pel millor videoclip amb el tema 'La platja'.

Mushka i Pérez Cruz obtenen dos premis

Per darrera de The Tyets, el palmarès està format per dues dones i d'estils radicalment oposats: Mushka i Sílvia Pérez Cruz. Totes dues han aconseguit un premi de la crítica i un altre pel vot popular. La del Maresme ha recollit el premi de votació popular a millor artista revelació i per part de la crítica l'han reconegut en la categoria de millor disc de música urbana per 'Tas loko mixtape'. La de Vilassar de Mar ha celebrat que sigui "la primera vegada" que participa als Enderrock i s'hagi emportat dos premis.

Sílvia Pérez Cruz ha rebut el doble reconeixement pel seu disc 'Toda la vida, un día' tan per part del públic com de la crítica. En el cas de la crítica, ha estat un guardó compartit amb Clara Peya i el disc 'Corsé', ja que els han entregat el títol 'ex-aequo'. La palafrugellenca ha agraït la crítica i el públic el guardó per un disc on "hi han participat més de 90 músics i és un reconeixement a molta gent". Pérez Cruz ha recordat que 'Toda la vida, un día' "reivindica la bellesa de totes les etapes de la vida".

Altres premis destacats són els de millor disc de pop-rock que ha anat per Els Catarres amb 'Invencibles', el Pony Pisador ha guanyat el de millor disc de folk amb 'The Longest Pony' i Miki Núñez el de millor disc en llengua no catalana amb '121'. Joan Dausà també ha rebut un reconeixement del públic en la categoria de millor directe.

Les estrenes musicals en directe

La gala d'entrega dels Enderrock també ha comptat amb diverses actuacions en directe per part de grups i artistes catalans que han decidit presentar les seves novetats musicals. Un d'ells és Guillem Gisbert qui ha presentat 'Hauries hagut de venir' el primer senzill del nou disc que ha tret un dels membres de la banda Manel.

Figa Flawas han estat els encarregats d'arrencar la gala amb el tema 'Salsa', que ha encomanat de ritmes llatins tota la sala de l'auditori gironí. Un altre dels moments més esperats de la nit ha estat quan el líder de Zoo, Panxo, ha sortit a l'escenari amb el trio Marala per interpretar el tema en conjunt que tenen 'Estic antiquà'. En ell, el líder de la banda valenciana s'ha animat a ballar una coreografia amb el trio musical.

Mama Dousha ha aconseguit un fet històric a la nit: fer aixecar el públic de la butaca amb 'Rikiti', un dels temes que s'ha encomanat més de l'últim any de l'escena musical catalana. Ginestà també ha aprofitat la gala per portar a l'escenari 'Un piset amb tu', un dels temes que hi ha en el seu últim disc.

Menys sort han tingut Sexenni i The Tyets que no han pogut actuar per problemes tècnics. Les dues bandes havien de presentar 'Grup de pop', un tema que van publicar fa unes setmanes. Finalment els premis Enderrock s'han acabat poc abans de la mitjanit amb la Ludwig Band, que han tocat 'Contraban'.