Stay Homas i Albert Pla actuaran a Manresa

Stay Homas i Albert Pla seran els caps de cartell de l’11a edició de cicle Sons del Camí que aquest any se celebrarà a Manresa de l’11 al 20 de juliol. El programa també inclou els concerts de les artistes Marina Rossell i Clara Peya i del grup manresà Puput. Els concerts es faran al Parc de la Seu i al Claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. Les entrades s ’han posat avui a la venda. Les entrades es posen avui a la venda.

Cinc concerts

Stay Homas presentarà el seu darrer àlbum Homas el 20 de juliol a les 21 h al Parc de la Seu, en un concert que, per les seves característiques, es podrà gaudir a peu dret. Un altre nom destacat és el d'Albert Pla que, juntament amb Diego Cortés, actuarà el 19 de juliol al mateix Parc de la Seu, en un concert que promet no deixar indiferent als espectadors. La resta de la programació d'enguany està formada per Marina Rossell, que presentarà el seu 25è disc 300 crits el 13 de juliol; la incombustible Clara Peya que interpretarà el seu darrer treball Corsé, el 12 de juliol, i els manresans Puput, que presentaran el seu quart disc Stabat Mater, l'11 de juliol.

Entrades

Les entrades anticipades pels concerts es poden comprar a partir d'avui a la pàgina web www.sonsdelcami.cat i, presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) i fins dues hores abans del mateix dia del concert. Les entrades a taquilla es podran adquirir una hora abans de cada concert al mateix espai d'actuació. Pel concert dels Stay Homas, s’ha establert un sistema de descomptes per trams en la venda anticipada que es pot consultar a la mateixa web del festival.

Programació

PUPUT – Stabat Mater

Dijous 11 de juliol de 2024, a les 21 h

Claustre del Museu de Manresa- Museu del Barroc de Catalunya

CLARA PEYA – Corsé

Claustre del Museu de Manresa- Museu del Barroc de Catalunya

MARINA ROSSELL – 300 Crits

Claustre del Museu de Manresa- Museu del Barroc de Catalunya

ALBERT PLA – Albert Pla & Diego Cortés en concert

Parc de la Seu

STAY HOMAS - Homas

Dissabte 20 de juliol de 2024, a les 21 h

Parc de la Seu

Sons del Camí és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. El festival reivindica les músiques amb ànima, aquelles en què els artistes volen arribar als indrets més profunds dels oients. Sons del Camí esdevé un dels llegats de Manresa 2022, un projecte centrat a enfortir la ciutat i la seva projecció turística, sobretot a partir del Camí Ignasià i a un seguit valors basats en l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat i en la seva transformació.