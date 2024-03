Reggae per Xics estrena el single 'Congelat', que formarà part del nou àlbum de la banda, 'El cuc quàntic'

Reggae per Xics ha estrenat aquest divendres el single 'Congelat', avançament del nou disc de la banda que porta per títol 'El cuc quàntic' i que sortirà a la llum el proper 3 de maig. El tema, un homenatge al joc del mateix nom "que han jugat generacions i generacions", va acompanyat d'un videoclip que ja està disponible a les xarxes socials. La proposta serveix, també, per reivindicar el joc "tant per a la infantesa com per a totes les etapes de la vida", per la qual cosa, el videoclip també vol ser "una picada d'ullet" per als adults. Amb el nou àlbum el conjunt també presentarà nou espectacle, que estrenarà el 18 de maig a la Fira de Música Emergent i Familiar FiM de Vila-seca.

El disc incorporarà tretze temes -deu de propis i tres del cançoner tradicional català adaptats amb ritmes jamaicans- i girarà al voltant del concepte de la màquina del temps. Enregistrat l'hivern del 2023, el treball s'endinsa a ritme de reggae en la idea dels viatges en el temps.

Les cançons reflexionen sobre qüestions com el pas del temps i el control de la tecnologia, plantegen la importància de les relacions intergeneracionals i reivindiquen les converses entre criatures i avis, tot plegat sense perdre de vista la importància de viure el present.

Pel que fa al nou espectacle, durà nou músics dalt l'escenari i s'exhibirà en una gira que arrencarà a partir del maig amb concerts programats arreu del territori. És un espectacle en col·laboració amb la Marfà i la FiM de Vila-seca, que s'estrenarà el 18 de maig però que es preestrenarà sis dies abans, el 12 de maig, a Girona. Altres dates destacades de la gira seran l'1 de juny a Palma i el 8 de juny a Barcelona.