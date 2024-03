Òmnium Cultural rebrà el premi anual en Reconeixement pel suport a la Premsa Comarcal de l'ACPC

L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) celebrarà el 20 d’abril la 16a Convenció de la Premsa Comarcal i Local a Juneda, Les Garrigues. En el decurs de la trobada es lliurarà el premi anual en Reconeixement pel suport a la Premsa Comarcal, que enguany recaurà en l’entitat Òmnium Cultural per la seva “aferrissada defensa no només de la llengua i la cultura sinó també dels drets democràtics”. Es tracta d’un guardó que l’ACPC lliura anualment a persones o entitats que han destacat per defensar i representar els valors del país i de la premsa comarcal. Altres premiats d’edicions anteriors han estat, la Xarxa de Televisions Locals, la Diputació de Barcelona o el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

La revista associada ‘Fonoll’ serà l’amfitriona de la jornada, que es durà a terme al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP). La jornada començarà amb l’Assemblea General d’Associats i després d’un petit refrigeri s’inaugurarà la 16a Convenció de Premsa Comarcal i Local. A banda, hi ha programada una activitat de caràcter cultural destinada als acompanyants dels participants. Aquesta, inclou una visita per l’exposició ‘Caliquenyos, que és El tabac clandestí de Ponent’, una visita a l’exposició ‘Resiliències’, i una passejada per la Vil·la Closa de Juneda d’origen medieval visitant l’Església, el Portal del Marca, el Pou del Gel i el Parc de la Banqueta.L’acte està organitzat per l'ACPC i la revista ‘Fonoll’, compta amb el suport de l'Ajuntament de Juneda i el Departament de la Presidència de la Generalitat; el patrocini d’AVP i de Go Viatges i Esdeveniments i la col·laboració del Centre de les Arts i la Memòria de Ponent.