El Consell de Ministres aprova la segona edició del programa de cine a dos euros per a jubilats

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts les bases per la posada en marxa de la segona edició del programa de cine a dos euros per a jubilats. Tal com ha explicat en roda de premsa el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, aquesta iniciativa comptarà amb una inversió de 12 milions d'euros, un 20% més que a la seva anterior temporada. Es preveu que uns 9,5 milions de persones de seixanta-cinc o més anys pugui anar els dimarts a les sales per aquest preu extra reduït. "De tots els sectors culturals, el cine va ser un dels més afectats per la pandèmia, i dels que més va trigar a recuperar-se", ha argumentat el ministre.