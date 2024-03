El Museu del Barroc rep 2.278 visitants en un mes, 830 en els dies inaugurals

Dels 2.278 visitants que el Museu del Barroc de Catalunya (MBC) ha rebut des de la seva inauguració (el 21 de febrer) i fins aquest diumenge, el 62% prové de Manresa (1.414 persones), el 10% de Barcelona (233) i el 8% de diferents poblacions del Bages (192). Si descomptem les 830 persones que van visitar l’equipament el dia de la inauguració i el primer cap de setmana de visites guiades i gratuïtes programades (coincidint amb la Fira de l’Aixada), la mitjana de públic en les primeres quatre setmanes (un total de 24 dies d’obertura) és d’una seixantena de visitants diaris.

Les comarques que han aportat més públic al museu fins ara, a més de la bagenca, són el Vallès Occidental (79); el Baix Llobregat (44); el Maresme (31); Osona (29); el Vallès Oriental (24); el berguedà (22), el Barcelonès (22), l'Alt Empordà (19) i l'Anoia (19).

Anna Comas, tècnica de l’equipament, explica que pràcticament, la totalitat de visitants que han pogut veure les sales del museu ho ha fet a títol personal perquè encara no han fet visites concertades de «grups grans» com les que estan programant per al maig, per exemple, amb els Amics del MNAC. Les visites guiades (n’hi ha una dissabte i una diumenge) tenen molt «èxit» i pràcticament «han estat plenes» des del primer cap de setmana d’obertura al públic. L’equipament tanca dilluns i obre de dimarts a diumenge.

Amb les dades aportades, entre aquests 2.278 visitants, n’hi ha 150 que provenen de la fora de Catalunya, sobretot de Madrid i de la Comunitat Valenciana. El museu manresà també ha acollit visitants de fora de l’Estat, la majoria, explica Comas, «provinents de França».

Quant a les visites escolars, Comas explica que, conjuntament amb la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa, s’han organitzat unes visites guiades per a docents de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Es tracta d’explicar en què consistirà el servei educatiu que tindrà el Museu del Barroc: «Hi estem treballant». Fins ara s’han dut a terme tres visites i n’hi ha una quarta a principis d’abril. En total, una vuitantena de docents. L’oferta educativa del MBC, apunta Comas, es presentarà abans de finalitzar aquest curs escolar i estarà en funcionament el proper mes de setembre.