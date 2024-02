El nou Museu del Barroc de Catalunya s'ha omplert de manresans i, també, de ciutadans procedents d'altres punts de la geografia comarcal i catalana en la primera jornada de visites guiades, que abans d'obrir portes ja havia exhaurit entrades tant per avui dissabte com demà diumenge. Coincidint amb una Fira de l'Aixada que fa el ple als carrers i places del nucli antic de la capital bagenca, l'apertura de l'equipament ubicat a l'antic col·legi de Sant Ignasi està essent un èxit, i al marge de les sempre imprevisibles baixes d'última hora, seran 425 els visitants que hauran aprofitat el primer cap de setmana de vida del centre situat a la primera planta de l'edifici. Una xifra que cal sumar a les 415 persones que van assistir dimecres, festivitat de la Llum, a l'acte inaugural en què va ser present el president de la Generalitat, Pere Aragonès, superant totes les expectatives.

"Ens ha agradat molt", ha estat durant tot el matí el comentari més estès entre els visitants, als quals la modernitat de les instal·lacions, la projecció audiovisual en vuit pantalles, l'amplitud dels espais i la qualitat d'obres com els fragments del retaule del Roser de l'antic convent de Sant Pere Màrtir de Manresa han satisfet enormement. Amb la recompensa final afegida de l'ascens al mirador de la segona planta, que regala unes vistes impagables a la basílica de la Seu i que, per si sol, ja justifiquen la visita -gratuïta- al recinte.

Jordi Bonvehí, Marta Sánchez i Ferran Ramírez han estat els guies que s'han alternat durant tot el matí per explicar les bondats del museu i les singularitats del barroc català i manresà a uns participants que han pogut conèixer, primer de tot, el vestíbul de recepció on ja es poden agafar fulletons turístics de la ciutat així com comprar els primers objectes de marxandatge disponibles: tasses, llibretes, bolígrafs, punts de llibre i postals. En el futur, l'espai s'ha d'enriquir amb la presència d'una llibreria i un espai gastronòmic i ha de doblar l'espai d'exposició amb la meitat del primer pis encara tancada al públic.

A partir d'aquí, acompanyats del guia, els visitants han pujat per la rampa de color taronja que porta a les escales del nou cubicle afegit a l'estructura de l'edifici, per arribar davant les portes del primer pis que donen accés al museu. Les visites, d'una hora de durada, han situat el context del barroc com a estil artístic i com a època, que s'ha d'ubicar en els segles XVI i XVII i, en el cas català, part del XVIII. El mateix edifici és de factura barroca i esdevé, en aquest sentit, tot i la necessària transformació interior per bastir un museu del XXI, un contenidor idoni per a unes col·leccions on s'ajunten els fons propis del Museu de Manresa i els préstecs d'institucions el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu de Montserrat i el Museu de Solsona.

Avui en dia, el museu ocupa 675 m2 del primer pis, i quan s'enllesteixi tot el projecte seran 1.319 m2. Abans, però, caldrà desnonar l'Arxiu Comarcal del Bages per donar-li una nova vida en l'edifici que s'ha de construir darrere l'Ajuntament. La resta del projecte de Sant Ignasi contempla la creació del Museu de Manresa, malauradament tancat des de fa anys pels problemes en les obres de rehabilitació de l'antic col·legi, a la segona planta i l'Espai Mestres Cabanes a la tercera.