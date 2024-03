La 35a Mostra d'Igualada reunirà més d'un miler de professionals

La 35a Mostra Igualada, que tindrà lloc de l'11 al 14 d'abril, atraurà aquest any més d'un miler de professionals. La majoria seran de Catalunya, però també de l'estat espanyol i de països com la Xina, França, Alemanya o Lituània, entre d'altres. Com cada any, els professionals tindran un espai de relació i negoci al primer pis del Museu de la Pell. Enguany, la Mostra Pro Catalan Arts, comptarà amb una desena d'activitats des del dijous 11 fins al dissabte 13. A més, en la franja d'11.30h fins al migdia de dijous i divendres s'aturarà la programació d'espectacles per tal que les companyies, programadors i professionals es puguin trobar. Les inscripcions per participar estaran obertes fins al 31 de març.

Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb l’assistència de professionals catalans, d’arreu de l’estat i també una quinzena de professionals de la Xina, França, Alemanya, Regne Unit, Romania, Irlanda del Nord, Portugal, Lituània i Regne Unit. Ja s’han acreditat més de 650 professionals provinents de més de 360 entitats.

L'activitat professional començarà l'11 d'abril amb la inauguració institucional de la Llotja, la presentació de programadors internacionals i estatals, i també una jornada destinada a la programació d'espectacles internacionals.

La programació PRO de divendres 12 d’abril començarà amb L’apocalipsi de les arts en viu. A la tarda, l'Institut Ramon Llull, presentarà les diferents línies de subvencions en l’àmbit de les arts escèniques, en una activitat dirigida a companyies.

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 13 amb la presentació del software ARES, una plataforma de gestió per a companyies d'arts escèniques i les presentacions de projectes artístics vinculats amb l’educació, per descobrir models de bones pràctiques per apropar la cultura a infants i joves.