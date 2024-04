L'Orfeó Català s'estrena a Santpedor i l'Escriny porta un repertori variat en la seva actuació al Palau de la Música

Intens cap de setmana musical de la Coral Escriny i de l'Orfeó Català en dos concerts, primer, dissabte, al Convent de Santpedor i diumenge, al Palau de la Música. Les dues cites musicals han deixat grans moments. L'Orfeó, que actuava per primer cop a l'auditori del Convent va oferir una primera part música romàntica germànica, amb peces de Mendelssohn, Bruckner i Brahms, i una segona part de música catalana, amb l'estrena de la Suite Rosa dels Vents de Carles Prat Vives, una obra de Josep Anselm Clavé de qui, enguany se celebra el bicentenari del naixement. El compositor va assistir al concert en aquesta estrena mundial que l'endemà l'Orfeó Català va presentar al Palau de la Música. Va ser el seu regal en el primer concert que oferia a Santpedor.

A Santpedor, el concert es va tancar amb dues cançons interpretades conjuntament per l'Orfeó i l'Escriny, La sardana de les neus que es fonen, que va dirigir el director de l'Escriny, Marc Reguant, i El cant de la senyera, que va dirigir Pablo Larraz, director de l'Orfeó.

El prestigiós cor va iniciar el projecte Xarxa Coral la temporada 2012-2013 amb l'objectiu de crear vincles i fomentar una relació estreta amb altres cors de Catalunya. larraz, director de l'Orfeó, va posar en valor un projecte que permet l'Orfeó obrir el Palau a formacions corals catalanes. la Coral Escriny ha estat un dels dos cors convidats i ahir l'Escriny va compartir escenari novament novament amb l'Orfeó Català i amb l'altre cor convidat, l'Orfeó Vigatà a l'emblemàtic escenari del Palau de la Música.

La Coral Escriny, acompanyada de Manel Camp

En el concert del Palau de la Música Catalana, els dos cors convidats van disposar de mitja hora cadascun. Enguany, a més de la Coral Escriny, l'Orfeó Català ha convidat l'Orfeó Vigatà que va obrir el concert amb la peça " From the Bavarian Highlands, op. 27", del compositor Edward Elgar.

La intervenció del Cor del Bages va comptar amb set peces d'estils i orígens ben diferents, algunes d'elles a capella. La primera Laudate Dominum de Josep Vila Casañas; seguida de Les Berceaux de Gabriel Fauré; Abendlied op. 69 núm 3 de Joseph Rheinberger; Bogoroditse Devo de Serguei Rachmaninov, la basca Zerupeko Izar d'Eva Ugalde i finalment dues peces que el compositor Manel Camp va crear en el 50 aniversari de l'Escriny: Entre els morats i l'ocre i Cançó de Mahalta de l'obra Illa Inaudita. Manel Camp va acompanyar la Coral Escriny al piano en aquestes dues peces.

La Coral Escriny al Palau de la Música / Montse Xixons

A la segona part del concert hi ha una actuació breu de l'Orfeó Català seguida de l'actuació conjunta dels tres cors que van interpretar: A Montserrat, de Clavé; Les neus que es fonen i la sardana de les monges d'Enric Morera i el tancament del concert amb els tres cors dalt l'escenari i el públic dempeus per a la intervenció d'El cant de la senyera, himne de l'Orfeó Català i obra del mestre Lluís Millet i Pagès, sobre un poema de Joan Maragall.

Aquest cap de setmana, nou repte

L'Escriny col·labora aquest cap de setmana en els actes d'homenatge a Clavé que se celebraran a Manresa a finals de mes. També hi ha prevista la visita del cor basc i concerts de la producció Jardins d'Euterpe.

La Coral Escriny es va fundar a Santpedor l'any 1968 i, des del 2009, està dirigida per Marc Reguant. Entre les seves principals produccions cal destacar el Gloria de Vivaldi (2012), el Magnificat de John Rutter (2013), el Messiah de Händel (2016), Illa inaudita de Manel Camp (2017), el Rèquiem de Mozart (2018), la Passió segons sant Marc de Bach (2019), Jardins d'Euterpe de Josep Anselm Clavé (2021) i Jazz'Escriny (2022).

La Coral Escriny té dos discos enregistrats, l'un l'any 1999 (Coral Escriny 30 anys) i l'altre el 2020 (Illa inaudita), amb l'acompanyament de Manel Camp al piano, que també és l'autor dels onze temes del disc.