Els autors locals es fan un lloc en un Sant Jordi «clàssic»

Les previsions es van complir i en el rànquing dels llibres més venuts ahir a Manresa no van faltar els títols que ja havien marcat la tendència la setmana prèvia: Història d’un piano, de Ramon Gener (Columna); Un animal salvatge, de Joël Dicker (La Campana); Aprendre a esquivar les bales, de Xavi Coral (La Campana) -exhaurits des del migdia en diverses parades- Ocàs i fascinació, d’Eva Baltasar (Club Editor 1959) i el que s’està convertint en un longseller, Les calces al sol, de la puigcerdanesa Regina Rodríguez (La Campana). Narrativa i en català, com mana la tradició i amb els noms que encapçalen les llistes del país. O pràcticament.

Sant Jordi 2024 a Manresa /

Aquí, però, juguem en dues lligues: la general i la dels autors i autores locals amb títols que, ahir, es van fer un lloc en tot aquest maremàgnum de pàgines. En especial, Escric el teu nom, d’Anna Vilajosana i Xavier Serrano (L’Albí); la supervendes manresana Míriam Tirado (diversos títols, com Jo primer, El Cep i la Nansa, també entre els més venuts del país); Liderar per servir, de l’exalcalde Valentí Junyent escrit amb Salvador Redó (Pagès Editors) i Manresa. Festes i tradicions, de Gal·la Garcia (Efadós). També, Pep Garcia amb 2.000.709,61 € (Parcir) o Transéquia, de Francesc Comas.

L’estrenada parada de la llibreria Poques Paraules, a la plaça Clavé | MIREIA ARSO / susana paz. manresa

Ahir, es va viure un «Sant Jordi clàssic», en paraules d’Antoni Daura, llibreter de la Parcir i president de la UBIC. Habitual per feiner i tradicional per l’amenaça de pluja (que va fer patir tothom). Un clàssic com abans de la pandèmia. Millor a la tarda, quan la quitxalla surt de l’escola. La diferència? El fred, més propi de tardor que de primavera.

L’interior de la Rubiralta, remodelada després d’uns mesos d’obres | MIREIA ARSO / susana paz. manresa

Tots els llibreters i editors consultats per aquest diari van qualificar d’un «bon Sant Jordi» un dia en què, cadascun d’ells, van posar sobre el tauler les seves especificitats. Així, llibreries generalistes com Parcir, Sobrerroca, Abacus o Rubiralta coincidien quasi fil per randa en els títols més demanats: els que obren l’article; a la Parcir, també, Tor: Foc encès, de Carles Porta (La Campana); a Abacus, Tres mesos de vacances, de Neus Rossell (Rosa dels Vents) i a Rubiralta, Les calces al sol. Però qui ahir va viure la jornada més feliç va ser la Rubiralta («118 anys, quatre generacions, tot dones»): «La nostra fita era tornar a obrir per Sant Jordi i hem complert», explicava Cristina Blesa, responsable de la llibreria, que no va parar de rebre felicitacions per la remodelació de la botiga del Born.

La 2 de Piques (especialitzada en còmic) portava a la parada títols del gènere però, també, novel·la. Els seus èxits? Blackwater I. La riuada, de Michael McDowell (Blackie Books), La Germandat de l’Àngel Caigut, de Jaume Clotet (Destino) i One Piece nº 01, d’Eiichiro Oda; a la Papasseit, la llibreria de segona mà de Manresa, feia forat la «narrativa i juvenil» amb demanda de Quim Monzó, per exemple. El primer Sant Jordi de la Murmuri, especialitzada en pensament crític, se saldava amb bones sensacions, amb més narrativa que d’assaig i bona sortida dels títols sobre «feminisme» així com El amanecer de todo, de David Graeber i David Wengrow (Ariel). Qui també estrenava parada, però a la plaça Clavé, era la Poques Paraules, amb vendes «molt repartides» i Eva Baltasar traient el cap al costat dels llibres infantils i juvenils (com a la majoria de parades). L’interior de la llibreria, on la filosofia s’allunya de bestsellers, bullia d’activitat.

Quant a editorial locals, a Zenobita, els èxits del dia van ser Transéquia, de Comas, l’infantil Entre feixes i revolts, de Margarida Picart i Núria Viladés i els llibrets amb les cantates de l’ACEM; a Kult, El sueño de Yugoslavia, del manresà Jordi Cumplido (Bellaterra Edicions); La pimpinella blava, de Svetlana Slapsak (L’Agulla Daurada) i Sospitosos habituals, de Fonsi Loaiza (Tigre de Paper). A L’Albí, el llibre més venut «amb diferència», explicava Jaume Huch, va ser un dels títols locals de la jornada: Escric el teu nom. A Farell, els més demanats van ser els de rutes per la zona Bages-Berguedà i els de cuina. I, finalment, Lalè, amb llibres relacionats amb el territori, un dels més venuts va ser l’àlbum El Lluís i l’Alzina de Querol, de Mari Fouz, Clara Fons, i l’Aram. Havia estat un bon dia... a l’espera que ningú no els robés la facturació del dia. Com els va passar l’any passat.