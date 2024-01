El Palau Robert acollirà fins al 2 de juny l'exposició 'Dues pedres. Paisatges persistents', una mostra que reivindica la tècnica de la pedra seca i la seva aportació als paisatges dels Països Catalans. Així ho ha indicat en declaracions a l'ACN el seu comissari, Pere Sala, que l'ha reivindicat com a mecanisme "viu, contemporani i de futur". Així, ha afegit que aquesta tècnica té uns "valors claus" per desafiaments actuals com el canvi climàtic, ja que "és natural, no contaminant i contribueix a l'estalvi d'aigua i energia". Per això, la mostra viatja per diversos indrets rurals i convida l'espectador a conèixer "els valors històrics, simbòlics, i sobretot productius" de la pedra seca, segons ha apuntat Sala.

La tècnica de la pedra seca, que consisteix a aparellar pedres sense cap material d’unió, s’ha utilitzat durant segles arreu dels Països Catalans i ha permès “despedregar molts terrenys” per convertir-los en productius, segons ha asseverat Sala. Per això, l’exposició ‘Dues pedres. Paisatges persistents” en vol reivindicar la seva “persistència i vigència”, tal com ha afirmat Sala. A part de les seves funcions productives, la pedra seca és, segons el comissari, un exemple de sostenibilitat, “perquè es pot reciclar, i a més, es troba a tot arreu i no s’ha d’anar a buscar fora de Catalunya”. “Tots els valors que estem reivindicant com el reciclatge, la reutilització o la circularitat, són valors impregnats en la tècnica de la pedra seca”, ha insistit. Ruta per l'arquitectura del vi: vestigis de paisatges bastits de pedra seca Per això, la mostra convida l'espectador a descobrir la tècnica d’una forma “no només nostàlgica”, sinó com a un “element actiu i de futur”. “No és un caprici construir amb pedra seca, és una necessitat en molts paisatges rurals pel manteniment de l’agricultura”, ha valorat Sala. I ha afegit que també és un mecanisme molt útil per la preservació de la biodiversitat, perquè dins els forats que es formen entre les pedres “s’hi amaguen insectes que el camp necessita per créixer millor i amb més qualitat”. Dividida en tres àmbits La mostra, que es podrà veure de forma gratuïta al Palau Robert fins al juny, sorgeix d’una iniciativa de la Direcció General de Difusió amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i produïda per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Està dividida, tal com ha explicat el comissari, en tres àmbits. El primer descriu la gran diversitat paisatgística de pedra seca de Catalunya i es centra en 7 paisatges. El segon posa el focus en les característiques i valors que fan de la pedra seca “un bé universal” i el tercer es fixa en el repoblament del món rural i les conseqüències positives que té per a la recuperació dels paisatges i la presència de les construccions de la pedra seca. L’exposició compta amb exemples reals de set paisatges de pedra seca, que s’acompanyen amb altres recursos audiovisuals i gràfics de diversos indrets dels Països Catalans, passant per l’Altiplà de la Terra Alta, la Solana del Baridà, les Garrigues Baixes i la Vall del Corb o la Plana del Baix Ebre, entre d’altres.