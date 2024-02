AVINYÓ

Carnestoltes -Divendres, a les 14.30 h, a l’institut-escola Barnola i la llar d’infants Estel, Carnestoltes infantil amb Buidant la Bota. A les 23 h, a la plaça , cercatastques amb Buidant la Bota. A les 00 h, pregó, Blu, concurs de pijames i DJ Ponti. Dissabte, a les 17 h, rua de disfresses amb la xaranga Magic, Band Tocats i Xarangrín Tot seguit, concurs de comparses. A les 21.30 h, a la sala polivalent, sopar popular. Tot seguit, ball de disfresses amb Mitjanit, PD Oscar Nadal i DDDJ. Diumenge, a les 18 h, a la plaça, enterrament de la sardina: rua mortuòria amb els Grallers d’Avinyó. Tot seguit, espectacle amb la Cia de Tal Palo. Per acabar, sorteig del Carnestoltes.

GIRONELLA

Carnestoltes -Divendres, a les 9.30 h, a Cal Bassacs, inici de la rua escolar. A les 11 h, a la plaça Pi i Margall, inici de la rua escolar. A les 20.30 h, a l’Espai el Blat, Glitter Party. Entrades: 5 euros, a taquilla. Dissabte, a les 11 h, recorregut pels aparadors comercials. A les 17 h, amb inici a a la plaça Pi i Margall, rua de Carnestoltes. A les 20.30 h, a la plaça de l’Estació, final de festa de la rua i entrega de premis. A les 22.30 h, al centre, correbars. A les 00.30 h, a l’Espai el Blat, festa amb el grup de versions Les Cocco, Dj Capde i Karnales Sound. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. A la venda a www.entradesgironella.cat. Diumenge, a les 10 h, inici del recorregut pels barris: Bassacs, Cal Blau, carrera de Casseres, Mainada, avinguda Catalunya, les Eres, Font de l’Ermita, nucli històric i Cap del Pla. A les 16.30 h, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou. A les 18 h, a l’Espai Cultural Viladomiu Nou, espectacle Peyu, l’home orquestra.

MOIÀ

Carnestoltes -Dissabte, a les 18 h, al carrer Passarell, mostra de comparses. A les 18.30 h, al carrer Dr. Gregorio Marañon, inici de la rua. A les 21 h, sopar popular a càrrec de l’entitat Casa Andalusia. A les 22.30 h, entrega de premis del 1r concurs de Carnestoltes de Moià. De 23 a 04 h, al pavelló municipal, festa amb La Masovera Barbuda i Dj Alsuba.

NAVARCLES

Carnavarcles -Dissabte, a les 18 h, al carrer Pau Claris, inici de la rua de disfresses pels carrers del poble. Organització: Ajuntament amb la col·laboració de Rebot Navarcles.

ÒDENA

Carnestoltes -Dissabte, a les 16.30 h, inscripcions a la plaça de l’Església Verge de la Pau, al nucli del Pla d’Òdena. A les 17 h, lectura del pregó del Rei Carnestoles. Seguidament, inici de la rua des del carrer Aurora (plaça de l’Esgésia). En arribar el Centre Cívic del Pla, animació a càrrec de la Gagantua Odonenca, mentre del jura farà la delberació dels premis. El Casal de la Gent Gran del Pla repartirà xocolata calenta.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Carnestoltes Santfree - Dissabte, a les 16.30 h, concentració a la plaça Alfred Figueras. A les 17 h, rua familiar i jove pels carrers del poble. A les 19 h, al pavelló municipal, Carnestoltes Show. Berenar i obsequis. Gratuït. A les 20 h, al pavelló municipal, ball amb Banda Neon. A les 21.45 h, fi de festa. A les 00 h, al pavelló municipal, concert jove amb DjCreuss. A les 02 h, DJ Arzzett. A les 04 h, fi de festa. Entrades: 3 euros, anticipades i 5 euros, el mateix dia. A la venda al NeeJove i Codetickets.

SOLSONA

Carnaval -Diumenge, a les 10 h, al nucli antic, desenramades.

Fires i festes

CASTELLBELL I EL VILAR

Flor de Sol -Dissabte i diumenge, a la plaça de l’església de Santa Maria del Vilar es podrà observar la posta de sol a través de la Roca Foradada de Montserrat. A les 16 hg, a l’església, xerrada Fotografiar la Flor de Sol a l’abast de tothom, a càrrec del fotògraf Jaume Morera Barreda. Fira de productes locals i Glop i Mos, copa de vi i tast de cinc formatges d’elaboració pròpia. Bar-restauració. Exposicions fotogràfiques La Cara Nord i Flor de Sol. Concurs de fotografia amb tres premis de 100, 75 i 50 euros.

GAIÀ

Activitats lúdiques i solidàries -Dissabte, de 16.30 a 18.30 h, a la pista poliesportiva de Galera, torneig de bitlles catalanes i activitats de motricitat per als infants. A les 17 h, xocolatada solidària i coca per a la recerca del càncer infantil. Donatiu: 3 euros. Més informació: xocolatadasolidaria.org.

MANRESA

Festa de la Llum -Divendres, a les 10 h, al saló de sessions de l’ajuntament, pregó infantil a càrrec de l’escola Les Bases. A continuació, ampliació de l’itinerari botànic al parc de Puigterrà, a càrrec de la Federació d’Associacions de Veïns. A les 20 h, a la Sala Gran del Kursaal, espectacle Dojí, de Brodas Bros & Desilence. Dissabte, d’11 a 14 h, a la plaça Neus Català, festa infantil: manualitats per crear conjuntament la Rosassa del Carme. Amb l’actuació de Maria Navarrete, que explicarà l’Auca de la Llum. Hi haurà coca i xocolata. Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa. A les 16 h, amb inici a la plaça de Sant Ignasi Malalt, Joc de ciutat de la Llum: La ruta del carro. Cada equip haurà de completar el seu recorregut fins a la destinació corresponent. Hauran de superar proves per obtenir peces per completar la ruta. Per a infants de 8 a 13 anys en equips de 3 a 5 participants. Inscripcions: www.cae.cat. A les 17 h, al bar-restaurant El Mesón (Vilanova, 14), 16a edició del torneig Carcassonne de la Llum. Torneig del joc de taula. Informació i inscripcions: www.cae.cat. A les 17.30 h, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, presentació del llibre commemoratiu dels 40 anys de la Transéquia, de Francesc Comas. A les 17.30 i a les 20 h, a la Sala Gran del Kursaal comèdia The party, de Sally Potter, dirigida per Sergi Belbel. A les 19 h, a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, acte de l’Espai Interreligiós de Silenci. S’hi podrà assistir virtualment a través de laxarxademanresa.wordpress.com. Ho organitza: Associació Sociocultural Xarxa de Manresa. De 19 a 23 h, al Centre Històric, 10a edició de Jardins de Llum, festival d’art efímer entorn la llum i l’aigua. Hi haurà una trentena d’instal·lacions artístiques. Informació: wwww.manresacultura.cat/jardinsdellum. A les 19 i a les 20 h, a l’Espai 1522, vídeo instal·lació i performance Jardins de Llum: Cos Mineral: Aigua, sol, roca sedimentària, de Joana Sardà. A les 19.30 h, a la plaça Major, Jardins de Llum: Veus lliures, 17 veus femenines, amb direcció de Celeste Alías, improvisant i interactuant amb la instal·alció Circled. A les 20 h, al parc de Puigterrà, observació de la Llum, amb telescopis de l’Agrupació Astronòmica de Manresa i projeccions d’imatges fetes pels socis. Acte gratuït i obert a tothom. A les 20.30 h, al pati de l’Anònima, Jardins de Llum: Quadres d’una exposició, acció pictòrica a càrrec de Txema Rico. A les 21 h, a la plaça Europa, Jardins de Llum: Somatic Suspensions AV, acció de piano, electrònica i art visual a càrrec de Hara Alonso i Alba G. Corral. Diumenge, a les 8 h, al Centre Cultural el Casino, 62è Concurs de pintura ràpida de la Llum. De 8 a 10 h, segellat de teles al vestíbul. Tema: lliure. De 12.30 a 13.30 h, lliurament d’obres. A les 14.30 h, veredicte a l’Espai7. Organització: Cercle Artístic de Manresa. A les 8.30 h, amb sortida de l’estació d’autobusos, caminada-baixada de la Llum, des del monestir de Montserrat fins a l’església del Carme. Informació i inscripcions: www.cecb.cat o 93 872 29 12 (de 19 a 21 h). Ho organitza: Centre Excursionista Comarca del Bages. A les 9 h, al Centre Cultural el Casino, 1r Concurs de pintura ràpida infantil i juvenil de la Llum. De 9 a 10 h, segellat de teles al vestíbul. Tema: lliure. De 12.30 a 13.30 h, lliurament d’obres. A les 14.30 h, veredicte a l’Espai7. Organització: Cercle Artístic de Manresa. A les 10 h, al monestir de Montserrat, encesa de la Llum al cambril de la Mare de Déu de Montserrat. A les 10 h, a la zona esportiva de les Cots, campionat de tir amb arc de la Misteriosa Llum. Ho organitza: Club Tir amb Arc Manresa. A les 16 h, a l’església del Carme, arribada de la Llum. Ho organitza: Centre Excursionista Comarca del Bages. A les 18 h, a la Sala Gran del Kursaal comèdia The party, de Sally Potter, dirigida per Sergi Belbel. A les 19 h, a l’Espai7 del Centre Cultural el Casino, inauguració de l’exposició del 62è Concurs de pintura ràpida de la Llum. Ho organitza: Cercle Artístic de Manresa.

De 19 a 22 h, al Centre Històric, 10a edició de Jardins de Llum, festival d’art efímer entorn la llum i l’aigua. Hi haurà una trentena d’instal·lacions artístiques. Informació: wwww.manresacultura.cat/jardinsdellum. A les 19 h, a l’Espai 1522, vídeo instal·lació i performance Jardins de Llum: Cos Mineral: Aigua, sol, roca sedimentària, de Joana Sardà. A les 20 h, al pati de l’Anònima, Jardins de Llum: Quadres d’una exposició, acció pictòrica a càrrec de Txema Rico.

Festa de l’Any Nou xinès, l’Any del Drac -Dissabte, rua amb el drac i els lleons passant per la Muralla de Sant Domènec, carrer Urgell, plaça Clavé, carrer del Born i plaça Fius i Palà. A les 10 h, inauguració oficial amb la presència d’autoritats. En acabar i fins a les 14 h, a l’interior del teatre Conservatori, actes culturals, balls, cants i actuacions diverses. Organització: Fengnan Pan (Federación Europea de Jóvenes Chinos de Ultramar) i Xiaobing Wang (Associació Centre Cultural Xinès a Manresa).

NAVARCLES

55a Proclamació del Pubillatge Navarclí -Dissabte, a les 11 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Comiat de l’actual pubilla, Aina Díaz; i hereu, Roger Puentes; i benvinguda als nous representants del pubillatge navarclí.

42a Trobada de gegants -Diumenge, a les 11.30 h, a l’avinguda Piscines i Esports, inici de la cercavila. A les 12.45 h, arribada a la plaça de la Vila i concentració i ball de gegants. Organització: Colla de Geganters de Navarcles.

SANTPEDOR

Festa de Sant Antoni -Dissabte, a les 17 h, inauguració de les mules de Jordi Falip i Sabartés a la rotonda de Cal Ramon. Diumenge, a les 9 h, a la plaça del Sindicat, esmorzar popular. Tot seguit, concentració de cavalls i carros. A les 11.45 h, repic de campanes a càrrec de la família Espinalt. A les 12.15 h, inici de la cercavila amb els Batukd’or i Tabarreta. Passarà pel carrer del Vall, plaça de l’Església, plaça de la Font, carrer Passeig i muralla de Manresa. Cal fer inscripció per participar-hi. A les 18 h, a Cal Llovet, ball amb Andreu i Susanna. Organització: Associació Hípica Equiset, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.