Guia de Caramelles a la Catalunya central: dies, hores i colles participants

CALLÚS

Divendres, a les 12 h, a la plaça Major, assaig general dels grups de grans i petits. A les 14 h, al Casal del Poble, dinar caramellaire. Preu: 18 euros, i 14 euros, menú infantil. Venda anticipada a la Botigueta, al Racó, al Garbí i als assajos de caramelles. A continuació, cafès i jocs reunits. A les 18 h, bingo i concert amb Set de Nit. Dissabte, a les 14 h, al Casal del Poble, trobada dels caramellaires. A les 14.30 h, inici de les cantades a les masies del terme. A les 21 h, cantada a l’església de Sant Sadurní. Diumenge, desvetllada popular, pels carrers del poble. A les 9.15 h, inici de les cantades i ballades pel poble. A les 10.30 h, cantada a l’ajuntament. A les 14.15 h, cantada final, a la carretera de Cardona.

CAMPS

Diumenge, missa a les 11 del matí, i després balls i cançons a la plaça del Casal, a les 12 del migdia i a 2/4 de 7 de la tarda.

CANET DE FALS

Diumenge, a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila.

CARDONA

Dissabte. Els Caramellaires de Pagès i els Grup de Trabucaires Sant Ramon cantaran i ballaran el Ball de Cascavells pel barri de Coma; a les 11 de la nit, la Coral Cardonina cantarà a la plaça Mercat. Diumenge, Els Caramellaires de la Coromina cantaran pel poble i amb els de Pagès i la Colla Jove també pel centre històric de la vila. A les 14 h, trobada de totes les colles davant de l’ajuntament, on es cantarà la Sardana de Cardona; a la tarda, els Caramellaires de Pàges, acompanyats pels Trabucaires de Sant Ramon, cantaran el Ball de Cascavells pel barri de Coma (zona del Clot de Coma). Dilluns, les Caramelles de la Coromina cantaran per pagès i rodalies.

ESPARREGUERA

Dijous, a les 19 h, al vestíbul de la Sala Gran del teatre de La Passió, assaig infants. A les 20 h, assaig dels grans. Dissabte, a les 16.30 h, cantada del grup dels grans pels carrers de la vila. Diumenge, a les 9.30 h, cantada del grup dels petits pels carrers de la vila. Dilluns, a l’aplec de Santa Maria del Puig, cantada conjunta dels grups dels infants i dels grans. Organització: Caramelles de la Passió d’Esparreguera.

FALS

Diumenge, 2/4 d’1 la plaça de l’Església, i a les 8 del vespre al Casal.

FONOLLOSA

Dissabte, de 8 del matí a 10 del vespre, i diumenge, de 8 a 2 de migdia, ballada i cantada per les cases i barris del poble de Fonollosa. Dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda també ho faran al Raval de la Solana. Diumenge, de 10 a 12, al nucli del poble (plaça Sant Jordi, plaça 1 d’octubre i L’Era) i a les 6 de la tarda galop de la plaça Sant Jordi fins a la plaça de l’Era i última ballada i cantada de tots els grups. A partir de 2/4 de 8 del vespre, ball amb Dj i servei de bar amb begudes.

L’AMETLLA DE MEROLA

Diumenge, a les 12 h, cantada de Caramelles pels carrers i places de l’Ametlla a càrrec del grup de cantaires de l’Ametlla de Merola.

MANRESA

Dissabte, cantades d’un grup de 50 infants i joves. A les 16 h, a la residència de la Font dels Capellans. A les 17 h, a l’hospital-residència i centre de dia Sant Andreu. A les 18 h, a la plaça Major. A les 19 h, a la plaça Europa. A les 22.30 h, a la parròquia de la Sagrada Família. Diumenge, cantades d’un grup de 50 infants i joves. A les 9.45 h, a la residència i centre de dia Montblanc. A les 10.45 h, a la cínica Sant Josep. A les 11.45 h, davant de la parròquia de la Sagrada Família.

Caramelles del Pont Llarg uDilluns. La jornada començarà al nucli de cases de les Neus amb l’esmorzar de germanor que els ofereixen els veïns, seguit de l’exhibició de danses, balls de bastons i cantada. La comitiva continuarà el recorregut seguint pel camí de Joncadella, per continuar per les cases de la zona de regadiu del Poal.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Dissabte i diumenge, cantades i ballades de cançons i danses tradicionals pels carrers i places del poble. Organització: Associació Musical Castellet i Esbart Dansaire Santvicentí.

SÚRIA

Dijous, a les 19 h, davant de la Casa de la Vila, inici de les Caramelles amb l’acte d’entrega de la cinta commemorativa a les diferents colles. A continuació, passada caramellaire, amb galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros, des de la Casa de la Vila fins a la plaça de Sant Joan, passant pels carrers engalanats de cada colla. A les 21 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, SPOK, sopar amb l’actuació de grups locals. Venda de tiquets a activitats.suria.cat. Divendres, a les 18 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, animació infantil amb l’actuació del grup infantil El Corriol. Hi haurà servei de bar. A les 21 h, Via Crucis nocturn pel camí del Via Crucis de Sant Salvador. Dissabte, a partir de les 14.30 h, Caramelles a Pagès amb balls i cants de les colles a les cases de pagès de l’entorn de Súria i als barris més allunyats del centre. A les 20.15 h, sopar per a caramellaires. Repartiment a l’aparcament al davant del pavelló. Venda de tiquets a activitats.suria.cat. Hi col·laboren Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 21.30 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, trobada Caramellaire. Actuació de totes les colles caramellaires de la Pasqua surienca, amb final conjunt amb aixecada de pilars amb la colla castellera Salats i interpretació d’El Cant del Poble. A les 23 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, celebració de la Vetlla Pasqual. a les 00 h, cercatasques amb la Xaranga Entrompats Band. A les 02 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, concert de Caramelles amb Paxanguers i DJ Nuk. Venda d’entrades a activitats.suria.cat i a taquilla. Diumenge, de 9 a 14.30 h, actuacions de les colles caramellaires. El tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan es convertirà en illa caramellaire i de vianants. Horari de localització de les colles: de9 a 11.30 h, plaça Major del Poble Vell. D’11 a 14.30 h, carrers del nucli urbà i plaça de Sant Joan. A partir de les 9 h, a la plaça Major del Poble Vell, esmorzar de Pasqua. Obert a tothom. Hi col·laboren els Geganters i Grallers del Poble Vell. A les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne de Pasqua. A les 13.30 h, a la plaça de Sant Joan, actuació conjunta de caramellaires de totes les colles, que faran el ball Caramellaires del Cardener. A les 21 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, sopar de Caramelles. Venda de tiquets a activitats.suria.cat. A les 00 h, al pavelló municipal d’esports Josep Fàbrega i Tort, concert de Caramelles amb els grups Amics del JB, Catarres i Waikiki. Venda d’entrades a activitats.suria.cat i a taquilla. D’11 a 14.30 h, punt d’informació del Diumenge de Pasqua a la vela instal·lada a la plaça de Sant Joan, amb parada de coca i mistela, i botiga de marxandatge de Caramelles.

